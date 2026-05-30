El otro debate sobre la tasa turística en Asturias y que genera un dilema a los alcaldes, ¿gestión municipal o fidelidad política?

Más allá de la idoneidad o no de implantar una tasa turística en Asturias, un proyecto del Gobierno regional basado en el refuerzo de servicios al turista y el cuidado del territorio, que le enfrenta con la patronal del sector y que divide a los partidos de izquierdas y derechas, hay otro debate abierto que queda en terreno municipal. No es otro que el dilema de los alcaldes, ya que la aplicación de la tasa sería voluntaria a petición de los ayuntamientos: anteponer la gestión municipal y elegir lo que cree mejor para su concejo, o dar prioridad al color político. El melón lo abre el presidente de Hostelería de España, el asturiano José Luis Álvarez Almeida, contrario sin miramientos a una tasa que tacha de «impuesto a las vacaciones».

El hasta hace un año dirigente de la patronal asturiana Otea, aparte de clamar contra un recargo que daña «la imagen de país», insta a los alcaldes y a sus partidos a «pronunciarse» y a decir qué harán. «Más del 70% de los concejos de Asturias están gobernados por el PP, contrario a la tasa. ¿Habrá disciplina turística o de partido?», ironiza Almeida.

De momento, ese pronunciamiento ha llegado de algunos alcaldes de forma aislada y no lo habrá en conjunto, ya que la Federación Asturiana de Concejos (FACC), que preside la socialista y alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez. Ésta avanza que no hay posición fijada: «Además, personalmente, creo que su idoneidad debe ser valorada por cada ayuntamiento desde la autonomía local y atendiendo a la realidad concreta de su municipio». Como regidora, Pérez ve bien su carácter voluntario: «Eso permitirá que cada gobierno local decida, con sus propios datos y prioridades, si la tasa responde a sus necesidades, a su presión turística, a los servicios que presta y al modelo de destino que quiere impulsar».

La presidenta de la FACC cree que cuando se aplique llegará el «verdadero veredicto sobre su idoneidad» porque «habrá concejos para los que pueda resultar útil y otros en los que quizá no se considere necesaria». Pérez defiende el modelo de tasa asturiano, que irá desde los 0,5 céntimos a los 3 euros, se cargará un máximo de 5 noches y sólo se aplicará en Semana Santa y de junio a septiembre. «Por las tarifas planteadas no parece que estemos ante unos costes que condicionen la llegada de visitantes, especialmente si los recursos obtenidos revierten en mejorar la sostenibilidad turística, reforzar los servicios municipales y contribuir a una mejor experiencia para quienes nos visitan y también para los propios vecinos y vecinas».

"Necesitamos políticos valientes"

Todo lo contrario opina Álvarez Almeida, en la línea de lo expresado por FADE, Otea y la Cámara de Comercio de Oviedo. El presidente de la patronal española rechaza que se cargue al turista con un servicio que no recibirá: «Recaudarán pero no sabemos para qué». Además, recuerda que los ayuntamientos asturianos se exponen en algunos casos a tener que devolver fondos europeos que no han podido o sabido gastar en tiempo y forma. «Ahora quiere más dinero, ¿cómo lo van a administrar?». Además, Almeida está convencido de que puede haber riesgo de fuga a otras comunidades que no tengan tasa e invitar a «reorganizar mejor los recursos e ingresos» antes de apostar solo por recaudar. «Necesitamos políticos valientes, que sean gestionar y repartir bien los fondos si es necesario destinar más a limpieza de playas, a basura... Además, si va a ser tan útil, que el Principado la aplica de forma obligatoria en todo el territorio».

En la Cámara de Comercio de Gijón tampoco convence. Su presidente, Félix Baragaño, cree que la tasa hará perder competitividad turística a Asturias. «Se dice que aún hay capacidad para recibir más turistas, y en realidad lo que se hace es grabar su llegada; una incongruencia. Señalar como se dice que la tasa servirá para financiar otros servicios tampoco es un buen argumento en una comunidad con los tributos más altos de España. Esos servicios a los que se alude ya están financiados en los Presupuestos del Principado».

Oferta de alta calidad

Baragaño remata: «Asturias es reconocida por una oferta turística de alta calidad, por lo que las administraciones públicas deberían tomar medidas de ayuda a un sector que aporta mucho a nuestra economía, y no ponerle obstáculos a su competitividad».

También se han pronunciado la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, que recuerda que la tasa figura en el acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y Cambia Avilés. «No es un impuesto al turismo y no disuade al turista al elegir destino. Pero sí es una herramienta de financiación municipal que nos va a permitir a los Ayuntamientos mejorar los servicios públicos que también son utilizados por los visitantes y que, con esta tasa, contribuyen a su mantenimiento», sostiene.