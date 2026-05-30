Donar sí vale

Desde hace más de veinte años, la Fundación Alimerka ofrece a los clientes de los Supermercados Alimerka la oportunidad de colaborar con diferentes entidades a través de la donación de los vales descuento generados en sus compras. Esta iniciativa ha permitido destinar más de dos millones de euros a entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables en su entorno cercano. Existen colectivos que muchas veces pasan desapercibidos para gran parte de la sociedad. La falta de recursos para dar a conocer sus necesidades y preocupaciones los sitúa, en muchos casos, en una posición de invisibilidad que dificulta encontrar apoyos. En la actualidad, cerca de 15.000 clientes donan mensualmente sus vales y gracias a ello, este año, se apoyan 52 proyectos en Asturias y Castilla y León en los ámbitos de la salud y la inclusión social.

Entidades beneficiarias de la convocatoria de proyectos 2026

En 2026, esta generosidad se traduce 28 proyectos que se desarrollan en Asturias. Detrás de cada ayuda hay mucho más que una cifra. Historias como la de Francesca Omivito, David González y Valentina Concejo, que encuentran en estas entidades un espacio para crecer y desarrollarse a nivel personal y artístico.

Francesca Omivito, usuaria Aspace Asturias

Francesca Omivito es un ejemplo de superación. Entusiasta y participativa, afronta cada día con una gran sonrisa. Aunque la parálisis cerebral limita su movilidad y su capacidad de comunicación oral, eso no le impide participar activamente en los proyectos del C.A.I. (Centro de Apoyo a la Integración) de ASPACE Asturias. En esta entidad encuentra un entorno adaptado a sus necesidades, donde cada actividad parte de las capacidades de la persona y no de sus limitaciones. Un espacio donde cuenta con los apoyos necesarios para participar, relacionarse y expresarse. Si hay una actividad que apasiona a Francesca, esa es la pintura. Para ello utiliza un licornio, un dispositivo de apoyo que le permite seleccionar los colores y mover el pincel sobre el lienzo. A través de él, crea y demuestra cada día todas las posibilidades que existen detrás de una discapacidad motora. Con el apoyo de los vales solidarios, ASPACE Asturias continúa desarrollando espacios y proyectos dirigidos a personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, favoreciendo una atención más accesible, personalizada y centrada en mejorar su bienestar, autonomía y participación en la vida diaria.

David González, usuario Asociación Asperger Asturias

David González o David Goni, como el conocen en su faceta artística, siempre tuvo inquietudes creativas. De pequeño pasaba horas dibujando y, con el tiempo, descubrió en la interpretación otra forma de hacer lo que más le gusta: contar historias. Hoy lo hace sobre los escenarios, pero durante años fue un joven muy tímido, con dificultades para relacionarse con los demás y entender mucho de lo que le ocurría. Descubrir que tenía síndrome de Asperger no fue fácil, pero le ayudó a poner nombre a muchas de esas dificultades. Encontrar apoyo en la Asociación Asperger Asturias fue fundamental en este camino. Asperger Asturias desarrolla programas terapéuticos y actividades destinadas a mejorar el bienestar emocional, las habilidades sociales y la autonomía de las personas autistas, favoreciendo además su participación en la comunidad y reduciendo el riesgo de aislamiento social.

Valentina Concejo, asociación Down Principado de Asturias

Valentina Concejo tiene solo siete años, pero ya sabe qué quiere ser de mayor: bailarina. Le encanta la música, el escenario y subir a bailar cada vez que acompaña a su prima a alguna actuación. Risueña, despierta y con mucho carácter, vive cada actividad con una gran ilusión. Valentina forma parte de la Asociación Síndrome de Down de Asturias, una entidad que trabaja para favorecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y de sus familias, acompañándolas en todas las etapas de su vida. A través del Programa de Atención a Familias, la asociación ofrece apoyo emocional, orientación y acompañamiento desde los primeros años de vida, ayudando a las familias a afrontar cada etapa y creando espacios donde niños y niñas como Valentina puedan crecer, relacionarse y desarrollar su autonomía. El programa trabaja además aspectos como las habilidades sociales, la gestión emocional o la autonomía personal, favoreciendo una participación más activa e inclusiva en su entorno cotidiano.