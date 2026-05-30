Los empresarios asturianos, en bloque contra la tasa turística por "innecesaria, arbitraria y perjudicial" para el sector

Todo indica que el Gobierno del Principado podrá sacar adelante la tasa turística en la Junta General, ya que en los grupos de la izquierda (IU, socio de gobierno de los socialistas, además de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé) se ve bien el impuesto, no así en las bancadas de la derecha. Por otro lado, la tasa choca de pleno con los empresarios. La patronal Otea, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Cámara de Comercio de Oviedo reaccionaron este viernes en bloque contra un cobro que consideran "innecesario, arbitrario y perjudicial" para el sector. Al "más absoluto rechazo" de estos últimos se refirió la vicepresidenta, Gimena Llamedo, quien aseguró que se han incorporado algunas de sus demandas a la ley que la regulará.

La idea es aplicarla solo en Semana Santa y de junio a septiembre, a voluntad de los ayuntamientos. El coste, de 0,5 a 3 euros máximo por día, hasta 5 como máximo. El documento sale ahora 10 días a información pública.

Otea avisa de que "penaliza el alojamiento reglado" y que la tasa actuaría como «una barrera fiscal en una comunidad que apenas supera el 50% de ocupación y que arrastra un déficit histórico y crónico en sus comunicaciones e infraestructuras». Y añaden: "Asturias dista mucho de sufrir la sobresaturación de otros destinos. Aquí no sobran turistas, sino que falta una gestión eficiente de los recursos que ya se recaudan a través de los impuestos ordinarios".

Aseguran que los servicios de limpieza, seguridad o mantenimiento que se quieren costear con la tasa -que atribuyen a "urgencias políticas del gobierno"- ya se financian con los presupuestos ordinarios. E insisten: "No podemos olvidar que el turismo no es ninguna carga, sino que ya aporta cerca de 500 millones de euros anuales en ingresos fiscales a nuestra comunidad, de los cuales 53 millones se recaudan directamente en las arcas de los propios ayuntamientos»

En la misma línea se pronuncian en FADE, que la ven «innecesaria» y que «penaliza a un sector que compite, sobre todo, en precio». Su presidenta, María Calvo, cree que el hecho de que el impuesto sea voluntario para los ayuntamientos "no lo mejora, lo complica". Y explica: "Convertir Asturias en un mapa de tasas distinto en cada concejo genera inseguridad, agravios entre municipios vecinos y un mensaje confuso para quien nos visita. El resultado es un destino fragmentado, más difícil de explicar y de gestionar, justo lo contrario de lo que necesita una marca turística construida sobre la idea de Asturias como conjunto».

Para FADE, la tasa encarece la estancia, aunque sea en «cantidades modestas», y «abre la puerta a desviar demanda hacia destinos que no aplican esta figura». Calvo no ve problema de masificación en Asturias para justificar el recargo. «Las ciudades y regiones que han implantado tasas turísticas suelen partir de problemas reales de saturación que en Asturias no existen", añade.

"Perjudicial para Asturias". Así lo resume el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, temeroso de "consecuencias negativas para la competitividad y la imagen de la región como destino turístico". Al igual que Calvo, Paniceres niega que hay problema de masificación en la región y advierte que la tasa será una "nueva carga administrativa y económica" para los establecimientos, a los que la Administración convertirá en "recaudadores forzosos". En este sentido, vaticina que "va a costar más implantar y gestionar todo el proceso administrativo que lo que realmente se va a recaudar".

En opinión del presidente, los ayuntamientos ya reciben ingresos derivados de la actividad económica que genera el turismo y considera que "lo que haría falta es una distribución más eficiente de los recursos ordinarios", en lugar de crear nuevas figuras impositivas.

División política

"Nos parece una buena medida, que desde Convocatoria por Asturies llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Es un primer paso, y esperamos que finalmente, más temprano que tarde pueda haber una tasa turística, que no sea voluntaria, sino obligatoria y con carácter finalista para mejorar el propio sector", dijo el diputado de IU-Convocatoria por Asturias Xabel Vegas. Éste recordó que fue ya hace 24 años cuando IU reclamó el recargo: "Este modelo, no es nuestro, pero entendemos que es un inicio. El objetivo tiene que ser una tasa autonómica para todo el territorio".

Covadonga Tomé reclama protagonismo en el impulso de la tasa, ya que fue condición de la diputada su implantación a cambio de apoyar los presupuestos regionales del PSOE (su voto es indispensable). Tomé es favorable a su implantación, pero tiene su propia propuesta que planteará. Y avanzó que no le disgusta que sea más alto el importe.

En las filas de la derecha se piensa todo lo contrario. "A día de hoy, no hay ningún argumento sólido que apoye la implantación de una tasa turística", señala la diputada del PP Sandra Camino. "Que unos ayuntamientos la puedan implementar y otros no puede traer agravios comparativos y desigualdad entre territorios". Y se pregunta: "¿Cómo lo harán los ayuntamientos pequeños que tengan pocas plazas de alojamiento, pero en sus playas tengan 3000 personas diarias?".

Camino recuerda que tanto Gimena Llamedo como la viceconsejera Lara Martínez han dicho que Asturias no está masificada. Por lo que cree que "se ha usado el sector turístico como moneda de cambio para la aprobación de unos presupuestos y desde luego es una medida que nació sin el consenso del sector que, hasta ahora, siempre se negó".

Por su parte, el diputado de Foro Adrián Pumares reiteró también su rechazo. “El turismo ya genera empleo, riqueza e impuestos, y no existen argumentos objetivos para pensar que un nuevo gravamen vaya a solucionar problemas como la presión sobre los servicios públicos o la vivienda. Lo que debemos hacer es garantizar que los recursos que ya genera la actividad turística reviertan en mayor medida en los concejos que soportan una mayor presión de visitantes, en lugar de crear nuevas cargas que pueden transmitir una imagen equivocada de Asturias como destino masificado”, reflexionó.