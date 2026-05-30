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La llamada del Colegio de Aparejadores en Asturias a los jóvenes: "Hay pleno empleo y es una profesión con futuro"

"Es una actividad desconocida", dice el presidente, Joaquín Suárez, que constata la recuperación del sector de la construcción tras la "crisis tremenda" de 2008

La institución celebra su patrono, San Juan de Ortega, en Oviedo con la entrega de distinciones a los que celebran 25 y 50 años de trayectoria y el recibimiento al único nuevo integrante

Actuación del coro, durante la fiesta de los aparejadores, en Oviedo.

Actuación del coro, durante la fiesta de los aparejadores, en Oviedo. / M. R.

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

«Nuestra carrera tiene muchísima salida, hay pleno empleo y es una profesión de futuro». El presidente del Colegio de Aparejadores de Asturias, Joaquín Suárez, quiso este sábado, en la celebración del patrono San Juan de Ortega, animar a los jóvenes a estudiar para ser aparejador, una actividad que, reconoció, afrontó una «crisis tremenda» tras el crack financiero de 2008.

«De 2008 hasta 5 años y después prácticamente no veías una grúa», dijo. «Pero resistimos y ahora se está ya recuperando el sector», añadió. «Hubo unos años en los que lo pasamos francamente mal, pero a base de esfuerzo, sacrificio y trabajar hemos logrado salir adelante». Según las cifras que maneja el colegio, en 2006 se construyeron en España unas 660.000 viviendas; en 2023, un 85% menos, unas 100.000 . «Las empresas del sector de la construcción pasaron en esos años de 456.000 a 87.000, un 81% menos. Pero los aparejadores ahí seguimos, supimos encontrar salida y ahora afrontamos una recuperación del sector en toda España y también en Asturias, aunque va lento, hay que entenderlo. No hay empresas porque muchas desaparecieron con la crisis».

Son casi mil los colegiados en Asturias en la actualidad, no una cifra de récord, pero sí de las más altas. Para todos ellos tuvo un mensaje de agradecimiento el presidente en su discurso durante el acto en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. «Su trabajo y esfuerzo es lo que ha mantenido la institución y que ésta disfrute de momentos realmente buenos, como ahora. Creo que la de aparejador es una profesión desconocida y el que no la estudie por apostar por otras, digamos, que piensa que son mejores o de más nivel, se equivoca».

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Concierto

Joaquín Suárez estuvo acompañado durante el acto por otros miembros de la junta de gobierno como el secretario, José Luis Valcárcel; el tesorero, Jaime Vila Tarrío; y los vocales César Luis Chichas y Águeda Montes, entre otros. Todos colaboraron en la entrega de diplomas e insignias de oro a los colegiados que cumplieron 25 años y de las esculturas conmemorativas a los que alcanzaron los 50 años. El acto se cerró con la actuación del coro de la Fundación Coaatpa «Bloque al canto» y un vino español en el patio de la Universidad.

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