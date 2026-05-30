MASSTEAM 2026: talento joven, innovación y sueños que empiezan mirando al cielo

La sexta edición de MASSTEAM volvió a situar el talento joven asturiano en el centro de la innovación, con una jornada final que reunió a nueve centros educativos en un ambiente lleno de creatividad, tecnología y espíritu transformador. El programa, impulsado por FADE – Empresas de Asturias y CTIC Centro Tecnológico, continúa consolidándose como una iniciativa clave para fomentar vocaciones STEAM entre el alumnado de secundaria y reducir la brecha de género en estos ámbitos.

El cierre contó con la participación de la astrofísica Lucía González Cuesta, directora de Allande Stars, cuya intervención dejó una de las reflexiones más inspiradoras de la jornada. Desde su experiencia personal, relató cómo su sueño de estudiar las estrellas nació en Allande, cuando era una niña que miraba al cielo sin saber hasta dónde podría llegar. Con un mensaje cercano y sincero, animó a las y los jóvenes a avanzar paso a paso, sin perder de vista aquello que realmente quieren, recordando que muchas veces el futuro comienza con una curiosidad o una idea que alguien decide no abandonar.

La final de MASSTEAM volvió a poner en valor el talento del alumnado participante. El IES Corvera se alzó como centro educativo ganador de esta edición con su proyecto "Aqua Control", un sistema inteligente diseñado para reducir el consumo de agua en la ducha. El dispositivo incorpora un sensor que mide el gasto en tiempo real y utiliza un sistema visual de colores para indicar cuándo el consumo es adecuado, elevado o excesivo, fomentando hábitos más sostenibles en el hogar. El proyecto fue desarrollado por Yaira Fernández Maeso, Alma Padilla Hevia, Iker Vilariño Romero, Ivonne Núñez García, Antonia Fernández Colomé y Ángela Guijo Hernández, quienes destacaron por su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la aplicabilidad de su propuesta.

Además, el jurado otorgó una mención especial al IES Ramón Menéndez Pidal por su proyecto "Rural Vision", una innovadora solución basada en inteligencia artificial que busca reducir los conflictos entre animales salvajes y zonas habitadas mediante un sistema de alertas inteligentes dirigidas a los servicios de emergencia.

A lo largo del curso 2025/2026, MASSTEAM ha desarrollado una completa programación estructurada en dos fases. En la primera, el alumnado participó en masterclasses impartidas por mujeres referentes del ámbito STEAM en Asturias, que compartieron sus trayectorias profesionales y experiencias personales. Posteriormente, los equipos semifinalistas accedieron a una fase de mentoring que incluyó visitas a instalaciones de entidades colaboradoras, acercando al alumnado a entornos profesionales reales.

La presencia de referentes como Lucía González Cuesta, al frente de Allande Stars, refuerza uno de los objetivos fundamentales del programa: visibilizar modelos inspiradores que impulsen a las nuevas generaciones, especialmente a las chicas, a desarrollar su futuro en disciplinas científicas y tecnológicas.

El proyecto cuenta con el respaldo de un amplio tejido empresarial y social comprometido con el impulso del talento joven. En esta edición han participado como patrocinadores la Agencia Local de Empleo de Gijón/Xixón, el Ayuntamiento de Oviedo, Alsa, Caja Rural de Asturias, Clúster TIC Asturias, COGERSA, DXC Technology, TotalEnergies, Fundación 16 de 24, CAPSA FOOD, IZERTIS y Seresco, junto a centros educativos, profesorado, mentoras y entidades colaboradoras.

MASSTEAM 2026 concluye así con una jornada que no solo premia ideas innovadoras, sino que también impulsa vocaciones, rompe estereotipos y confirma que el futuro de la ciencia y la tecnología puede surgir en cualquier rincón de Asturias. Una generación que avanza con fuerza, guiada por la curiosidad, la creatividad y la confianza en que, como demostró Lucía desde Allande, los sueños también se construyen paso a paso.