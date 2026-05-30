Óscar Pérez, alcalde de Valdés: "Las raíces sólidas generan sociedades sólidas; nosotros tenemos esa base que nos permitirá adaptarnos a los cambios"

Óscar Pérez Suárez, alcalde de Valdés, licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo, se convirtió en 2019 en el alcalde más joven de la historia de Valdés y desde entonces ha liderado un proyecto de gestión centrado en la modernización urbana, la captación de fondos europeos y la mejora de servicios para sus 11.000 habitantes. En las eleccionesmunicipales de 2023 logró una mayoría absoluta sin precedentes, fruto de un trabajo continuo y un presencia activa en la vida local. El alcalde (PSOE), ya ha anunciado que volverá a presentarse en los comicios de 2027.

–¿Cuál es el principal desafío demográfico del concejo y qué medidas concretas impulsa el Ayuntamiento para frenar la despoblación?

–Valdés lleva perdiendo población desde 1986 a un ritmo medio de 200 habitantes por año. En los últimos años ese descenso se ha ido amortiguando y las caídas van por debajo de los 100 habitantes por año. En los próximos años vamos a ver cómo esa caída va a quedar estancada y podremos plantearnos crecer. Tenemos un consejo que opera a dos velocidades en materia demográfica. La línea de costa, vertebrada por la autovía, con enclaves como Luarca, Otur y Cadavedo, está en una situación demográfica buena. En el interior es donde hace falta incidir, no solo por parte del Ayuntamiento. De los 11.000 habitantes del concejo, 8.000 viven en la zona costera.

–Destacan las acciones que han llevado a cabo en Trevías, como núcleo de referencia en el interior...

–Hemos implantado en Trevías la Escuela de 0-3buscamos activar un centro de formación laboral. Todo ello para que haya mayor dinamismo económico, que haya también mayores servicios públicos, que generen un territorio atractivo. El objetivo es que Trevías sea ese núcleo de referencia en el interior valdesano.

–Servicios y turismo concentran cerca del 60 % de la actividad económica. ¿Cómo valora esta transformación del modelo productivo?

– Es una nueva realidad a la que hay que adaptarse. La economía ligada a la agricultura y a la ganadería familiar generó un tipo de sociedad de la cual somos herederos. Hoy tenemos una economía que demanda menos puestos de trabajo y, al mismo tiempo, encontramos explotaciones ganaderas de 100, de 200, incluso de 600 cabezas de ganado. La sociedad ha evolucionado hacia otros parámetros.

–¿Le parece positiva esa evolución?

–Es una transformación positiva que nos ha llevado a un modelo productivo mucho más diversificado. Es una economía propia del siglo XXI adaptada al entorno y adaptada a los retos que tenemos por delante, sintiéndonos orgullosos de esa tradición ganadera y pesquera de siglos anteriores.

–El concejo ha pasado de más de 1.200 explotaciones ganaderas a conservar aproximadamente la mitad. ¿Qué políticas cree necesarias para garantizar el relevo generacional y evitar la desaparición del sector primario?

–En primer lugar, formación. Es necesario que las explotaciones sean cada vez más profesionales y tecnológicas y puedan competir mejor en un mercado muy competitivo.

–El relevo generacional sigue siendo un obstáculo.

–Un ganadero es ganadero 365 días al año, las 24 horas. Y eso disuade a cualquier joven de hacerse cargo de una empresa o de un trabajo que requiere tal nivel de atención sin dejar tiempo para acciones de calidad de vida fuera del ámbito laboral. Así que tenemos que ser capaces de plantear explotaciones ganaderas que permitan que la gente disponga de días y de horas libres. Muchas veces la gente se va a las ciudades, incluso fuera de Asturias, con la idea de mejorar su proyecto vital y se encuentra trabajando de camarero por cuatro perronas, teniendo que desplazarse hora y media en metro para ir y hora y media para volver. Aquí hablamos de una situación diferente, mucho más cómoda, tranquila y pausada. Valdés y Asturias son buenos lugares para desarrollar un proyecto de vida, y cada vez más personas lo aprecian.

–Valdés fue históricamente un concejo profundamente ligado al campo, la pesca y la tradición rural. En medio de todos estos cambios económicos y sociales, ¿qué identidad cree que debe preservar Valdés de cara a las próximas generaciones?

–Hemos sido pesqueros y ganaderos, pero también un municipio muy comercial y muy industrial, ligado a las imprentas o a las conserveras. No debemos verlo con añoranza, forma parte de nuestra historia. Ahora los servicios y el turismo llevan la iniciativa, pero sin olvidar lo que somos. No podemos obviar que tenemos esa alma pesquera, comercial y ganadera y una tradición vaqueira de la que mostrarnos orgullosos. Todo eso tiene que ayudarnos y animarnosa seguir creciendo.

–Desprende optimismo, y también realismo...

–Estoy convencido de que las raíces sólidas generan sociedades sólidas. Nosotros, en Valdés, tenemos esa base que nos permitirá evolucionar y adaptarnos a los cambios.