Perdidos en la canal de Ría de los Picos de Europa, sin agua y con uno de ellos lesionado en una pierna
El Grupo de Rescate de Castilla y León evacúa al herido y a su compañero de ruta
Dos montañeros tuvieron que ser rescatados en la canal del Ría, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, después de que se perdiesen en la complicada y exigente ruta, se quedasen sin agua y uno de ellos se lesionase una rodilla. El Grupo de Rescate de Castilla y León pudo evacuarlos no sin cierta dificultad, dada la orografía de la zona.
El rescate se inició después de que el 112 de Castilla y León recibiese una llamada de los montañeros, sobre las 15.48 de este viernes, en la que indicaban que se encontraban perdidos, sin agua, y que uno de ellos necesitaba asistencia sanitaria porque se ha lesionado una rodilla.
El gestor del 112 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias (Sacyl) y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación aproximada de las víctimas, en la Canal de Ría, a través de las coordenadas facilitadas por el móvil de los montañeros. Se movilizó al helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.
Además, desde el 112 se da aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los bomberos de la Diputación de León.
Al llegar a la zona, el helicóptero de rescate realizó varios vuelos de reconocimiento por la zona para tratar de localizar a las víctimas. Al mismo tiempo, desde el Centro Coordinador de Emergencias fueron dando indicaciones a los montañeros a través del centro de emergencias IPHONE, que contactó con los mismos mediante mensajes de texto, para que visibilizasen su posición a través de las linternas del móvil.
Finalmente, el grupo de rescate los localizó en la Canal de Ría y uno de los rescatadores descendió mediante grúa a la zona. En el lugar, preparó a los dos montañeros con el triángulo de evacuación. A continuación, descendió la rescatadora enfermera y salió con la primera víctima hasta el helicóptero. Por último, fue izado el segundo rescatador con el otro montañero en grúa doble con triángulo de evacuación.
Las dos víctimas fueron evacuadas hasta el campo de fútbol de Riaño, punto de traspaso pactado con Emergencias Sanitarias. Allí espera el personal sanitario que se encargó de atender al montañero lesionado.
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