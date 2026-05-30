La ruta que condensa la esencia de Asturias en menos de diez kilómetros: un monumento natural con un desfiladero de impresión

Si hay una ruta imprescindible en Asturias, esa es la ruta del desfiladero de las Xanas. Declarada monumento natural, ofrece al visitante la esencia de Asturias: vistas espectaculares y naturaleza en estado puro. Es un recorrido circular de menos de diez kilómetros que además se puede hacer con niños.

El Desfiladero de las Xanas es una formación geológica única, esculpida por el arroyo que lleva su mismo nombre. Uno de los atractivos paisajísticos más destacados es la densa vegetación que se preserva en el interior del desfiladero. En su entorno abundan árboles como avellanos, espineras, fresnos, tilos, arces, mostajos y olmos. En las áreas que se abren hacia praderas, se pueden encontrar hayas y alisos. Además, especies como el orégano y el té de roca prosperan en las zonas de matorrales. Es toda una experiencia para los sentidos.

Algunos datos de la ruta circular de las Xanas Inicio/Fin: Área recreativa de las Xanas

Área recreativa de las Xanas Distancia: 9,88 km

9,88 km Altura máxima: 627 m

627 m Desnivel: 534 m

Entre sus encantos destaca el arroyo de las xanas, cuyo susurro nos acompañará por buena parte del camino. Este sendero fue tallado en la roca como parte de un antiguo proyecto para conectar los pueblos de Pedroveya, Rebollada y Dosango con el valle del Trubia.

El recorrido, paso a paso

Esta hermosa y sencilla travesía de ida y vuelta se adentra en el impresionante Desfiladero de Las Xanas, uno de los destinos más famosos y visitados en Asturias. Este desfiladero se ubica en las cercanías de la Sierra del Aramo, y lo atraviesa el serpenteante Arroyo de Las Xanas.

El punto de inicio se encuentra en el área recreativa del Molín de Las Xanas, cerca del encantador pueblo de Villanueva. Aquí, los visitantes disponen de un aparcamiento donde pueden dejar sus vehículos con comodidad.

A unos 500 metros del estacionamiento, hacia la derecha, se halla un panel informativo que marca el comienzo del sendero. Este sendero se traza sobre un antiguo camino, excavado en la pared rocosa en la década de 1950, con el propósito de conectar las localidades de Dosango (Santo Adriano) y Pedroveya (Quirós) con el valle de Trubia. En algunos tramos, el camino bordea precipicios, situándose a una altura de entre 80 y 100 metros sobre las aguas.

Después de caminar aproximadamente 2 kilómetros, el entorno experimenta un cambio notorio y el sendero se adentra en un frondoso bosque, ofreciendo a los caminantes vistas del arroyo de Las Xanas.

Cuando se ha recorrido una distancia de 3,8 kilómetros, el sendero emerge del bosque y llega a un claro. En este punto, la travesía está prácticamente llegando a su fin. A pocos metros de distancia, justo enfrente, se encuentra Pedroveya con su hermosa Iglesia de San Antonio. Si se da la vuelta y se observa el paisaje, se puede apreciar todo el camino del desfiladero que se ha recorrido.

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Para el regreso, los caminantes deberán desandar el mismo camino en sentido contrario. Sin embargo, existe la opción de regresar por la ruta de Valdolayés, aunque para ello es necesario subir al pueblo de Dosango.