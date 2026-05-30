La universidad pública asturiana se reivindica orgullosa, a pocos meses del desembarco de la privada, en la graduación de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

«Ojalá os quedéis», vino a decir de alguna forma la Consejera de Salud, Concepción Saavedra y, a buen seguro, lo pensaron todos los que le acompañaban en la mesa para presidir el acto de graduación del curso en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. Y es que en tiempos de escasez de médicos y, en general, de todo el personal sanitario, los 238 nuevos egresados que han alumbrado las aulas asturianas son un lujo al que resulta difícil renunciar.

Saavedra cerró un acto que se celebró en el Calatrava, en Oviedo, en el que los recién graduados estuvieron acompañados por sus familias y amigos. De los casi 240 nuevos profesionales sanitarios, la mayoría son médicos: 123. El resto se reparten entre enfermería, 66; fisioterapeuta, 33; y odontología, 16. Todos desfilaron por el escenario del auditorio para recoger orgullosos sus becas de manos de los máximos responsables de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y de la Consejera Saavedra, médico de profesión y, por tanto, también de la casa.

Saludo del Rector

El vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz, se encargó de abrir el acto en nombre del rector, Ignacio Villaverde, del que transmitió la enhorabuena y los ánimos: «Es el momento de mirar hacia delante con ilusión y entusiasmo». López Muñiz dio paso al decano, Juan Pablo Rodríguez, quien se enfrentó a su primer acto de graduación desde que asumió el cargo hace tres meses.

Tuvo Rodríguez, para empezar, un recuerdo para su antecesor, José Antonio Vega Álvarez, al que todo el auditorio dedicó un sonoro aplauso. El decano hizo un repaso de la vida académica de los estudiantes: «Todos sabemos lo difícil que es llegar hasta aquí. Hay detrás horas de trabajo, de estudio, de prácticas, exámenes, jornadas interminables...».

Concepción Saavedra, charlando, al llegar al acto. / Fernando Rodríguez

Para los futuros sanitarios tuvo un consejo claro, más allá del estricto ejercicio de la profesión: «Aquí no acaba la formación, sigue. Debéis aprender a tratar la fragilidad humana». Porque recordó el decano que en las futuras consultas o quirófanos, los pacientes acudirán a ellos «no solo en busca de un diagnóstico médico, sino de seguridad, de atención... Tened claro que sois la esperanza ante la incertidumbre. Ejerced vuestra profesión con honestidad, rigor científico, respeto, dignidad...».

Desembarco de la universidad privada

También apeló Juan Pablo Rodríguez al «orgullo» de los recién graduados. Un orgullo que debe nacer, recalcó, por haber estudiado en la universidad pública. Y es que era inevitable la referencia, en pleno aterrizaje en Asturias de la universidad privada, en concreto, dos que empezarán a impartir ya clase el próximo curso: la Antonio de Nebrija, en Avilés, y la Alfonso X El Sabio, en Oviedo. Además, ambas iniciarán su andadura con estudios del campo de la salud.

«Debéis estar orgullosos de formaros en la institución pública. Ahora que parece que muchos abrazan la privada, es necesario que lo tengáis presente», señaló el decano de Medicina, quien rompió una lanza por la formación pública, esa que surge «del esfuerzo colectivo» y que destaca por los «valores frente a la mercantilización». Y recalcó: «Habéis tenido los mejores profesores posibles y habéis contado con la colaboración de los centros de salud y hospitales del Sespa para vuestra formación. Ahora que llega la universidad privada todos hemos podido saber lo que cuesta un grado sanitario como el vuestro».

Las enfermeras, recogiendo sus becas, al inicio de la ceremonia, en Oviedo. / Fernando Rodríguez

En la mesa estuvieron también otros integrantes del equipo decanal, como Isabel Quirós, Fernando López, Yolanda García y Rubén Cuesta, además del secretario Juan Argüelles, quien se encargó de llamar uno por uno a los cerca de 240 egresados. En las pantallas, un detalle muy original que gustó a los asistentes: junto a la foto de cada graduado en la actualidad, una elegida por ellos mismos de pequeños.

Ellos eran, por supuesto, los protagonistas de la ceremonia y tuvieron su cuota a través de las intervenciones de varios compañeros: Nora González y Pelayo Rozas, en representación del estudiantado de Enfermería; Vicente Miguel Gázquez Barberá y Marta Castañón Arias, del estudiantado de Fisioterapia; David Jeremías y Pilar Solís, en representación del estudiantado de Medicina; y Alba Rico, de estudiantado de Odontología. Por supuesto no faltó la lectura del Juramento Hipocrático.