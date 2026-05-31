Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 31 de mayo de 2026

Oviedo

La Cetra Barockorchester Basel toca en el auditorio de Oviedo

Magdalena Kožená, Christophe Dumaux, Shira Patchornik, Emiliano González Toro, Erika Baikoff, José Antonio López y La Cetra Barockorchester Basel con dirección de Andrea Marcon protagonizan el recital del día del ciclo «Conciertos del Auditorio», en Oviedo, a las 19.00 horas. Se trata de una ópera en versión de concierto. El precio de las entradas va de los 34 a los 42 euros.

Concurso de Canción Asturiana

El teatro Filarmónica acoge desde las 12.00 horas la segunda jornada de las finales del Concurso de Canción Asturiana «Ciudad de Oviedo». Entrada libre.

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Folclore en la calle

La agrupación folclórica «Xuno» de San Claudio y la banda de gaitas el Centro Asturiano de Oviedo protagonizan desde las 11.30 horas la jornada del programa municipal de «Folclore en la calle», con actuaciones por el centro y el casco histórico de la ciudad.

Música en la calle

La banda de música «Ciudad de Oviedo» actúa a las 13.00 horas en el kiosco del Bombé del Campo San Francisco, con motivo de sus ciclos de conciertos de Música en la calle. Acceso libre.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Terras sem sombra

El centro social La Caballería, en Soto de Ribera, acoge un encuentro entre los cantantes de la Aldeia Nova de São Bento con Vicente Prado Suárez «El Pravianu» y la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana (13.30 horas) dentro de festiva Terras Sem Sombra portugués, que este año ha elegido a Ribera de Arriba como una de sus paradas. La programación culminará con un itinerario sobre la diversidad biológica del Valle del Nalón, impartido por expertos locales y portugueses, que sale a las 10.45, también, de La Caballería.

Cine

Dentro del ciclo de cine Radar, el teatro Filarmónica acoge a las 19.00 horas la proyección de la película «Moulin Rouge». Entada libre.

Exposición en Villa Magdalena

El Centro Social Villa Magdalena acoge del 22 al 31 de mayo de 2026 la exposición «Florecer despacio», de la artista Karina Orlova (Orikey), una muestra inspirada en la naturaleza asturiana y en la necesidad de detenerse, bajar el ritmo y reconectar con uno mismo. Las obras encuentran su inspiración en el océano, la luz, la niebla y la diversidad de la flora de Asturias. A través del color, la luz y el movimiento de las formas, la artista construye una serie de piezas que transitan entre la abstracción y las formas naturales, dejando espacio para las emociones y las interpretaciones personales de cada espectador.

Exposición fotográfica «Benisesas»

El Centro Social Buenavista acoge del 15 de mayo al 7 de junio la exposición fotográfica “Beninesas. El papel de la mujer en Benín”, una muestra compuesta por 24 fotografías que retratan escenas cotidianas de la vida diaria de las mujeres en este país africano.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) acoge hasta el 7 de junio la exposición «Odio los bodegones», una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción «Odio los pasodobles» del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas, viernes de 17.00 a 0.00 horas, sábados de 13.00 a 0.00 horas y domingos de 12.00 a 20.00 horas.

Gijón

Concurso de composición coral en el Teatro Jovellanos

El Teatro Jovellanos de Gijón acoge la V edición del Concurso de composición coral organizado por el Ensamble Vocal Gijón. La cita será desde las 12.00 horas y se estrenarán seis composiciones que el jurado ha seleccionado como finalistas. El coro Arsis –ern la imagen–, de la Escuela Divertimento, interpretará dos obras para voces blancas, y el Ensamble Vocal Gijón las cuatro finalistas para voces mixtas. El jurado compuesto por Mar Norlander, Julio Domínguez y Jorge Costas emitirá su fallo. La gala la conduce Pachi Poncela. El precio de la entrada es de 5 euros.

Universidad Laboral

La comedia «Ya me has tocado el cuento» ofrece humor, sorpresas y un enfoque renovado sobre los clásicos cuentos de hadas el 31 de mayo, a las 19.00 horas, en la Laboral. Es una nueva entrega del universo de «No me toques el cuento» una comedia de tintes gamberros y encantadores, donde los príncipes se sumergen en un viaje introspectivo. Un trabajo en clave de comedia para abordar una masculinidad más sana.

Museo Evaristo Valle

La exposición «[espacios] liminales» se inaugura hoy domingo a las 13.00 horas. Bajo el título «[espacios] liminales. Aurelio. Armando. Rosario. Navascués», esta exposición presenta una selección de obras de cuatro autores -Aurelio Suárez (1910-2003), Armando Suárez (1928-2002), Rosario Areces (1929-2022) y José María Navascués (1934-1979)-, concibiendo cada una de ellas como una invitación a transitar sus universos creativos y personales. La exposición está comisariada por Gretel Piquer Viniegra, doctora en Historia del Arte y conservadora del Museo, y reúne treinta y ocho obras procedentes del Museo de Bellas Artes de Asturias, Museo Casa Natal de Jovellanos y colecciones particulares, y cuenta con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias. Podrá visitarse hasta el 27 de septiembre de 2026.

Jardín Botánico

Hoy en el Botánico de Gijón se ha programado el taller familiar «Pequeños jardines para grandes polinizadores» de 12.00 a 14.00 horas con inscripción previa.

Monteana.

La parroquia de Monteana sigue celebrando sus fiestas del Corpus. Hoy domingo, previa reserva, gran parrillada y tardeo con el dj Diego Laiz.

Gijón Arena

En el Gijón Arena, en la plaza de toros de El Bibio, hoy el espectáculo lleva por título «Gentío Rociero».

Fiesta de las familias

La plataforma «Creando comunidad», para conmemorar el Día Internacional de las Familias, celebrará su tradicional fiesta de las familias de la mano de la Fundación Deporte Gijón Oeste (Fundego) en el IES Mata Jove y el colegio Eduardo Martínez Torner de 11.00 horas a 18.00 horas con distintas actividades.

La Providencia

Misa y procesión en honor a la Virgen de la Providencia a las 13.00 horas.

Festival de Danza

El Festival de Danza «Brotes_LAB 2026» programa hoy en el espacio escénico «El Huerto» la representación de Larumbe Danza, de la Comunidad de Madrid, de la obra «Stage on the road» a las 19.30 horas.

Avilés y comarca

Concierto en el Ferrera

La Banda de Música de Avilés ofrece a las 12.30 horas, en el quiosco de la música del parque de Ferrera, su tradicional concierto de primavera, con Pablo Camblor García al frente y un programa con pasodobles, bandas sonoras y arreglos populares.

Taller en el Bosque Comestible

El Bosque Comestible, situado en la calle José Cueto, tras la Escuela Oficial de Idiomas, acoge de 12.00 a 14.00 horas un taller gratuito de recolección y procesado de plantas aromáticas y medicinales, dirigido a público familiar.

Tapas en el Carbayedo

El barrio avilesino celebra hasta el 7 de junio la III CarbaTapa, organizada por la asociación Disfruta Carbayedo. Nueve establecimientos participan con sus elaboraciones, que podrán degustarse en el horario fijado por cada local. Habrá votación popular y sorteo de regalos.

Cine en el Niemeyer

La sala de cine del Centro Niemeyer proyecta a las 20.00 horas «Un poeta». Las entradas tienen un precio de 5 euros y pueden adquirirse en la taquilla del centro cultural y a través de su página web.

Robótica en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge de 11.00 a 14.00 horas una sesión de los talleres Robotix, una actividad dirigida a niños y niñas de 7 a 12 años. El precio es de 45 euros al mes, con materiales incluidos.

Vermú musical en el Niemeyer

El Oskar Café del Centro Niemeyer celebra a las 12.00 horas una sesión de DJ y vermut, dentro de su programación dominical, una propuesta de ocio abierta al público en el entorno del equipamiento cultural avilesino.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Lo que Darwin pasó por alto

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición «Joan Fontcuberta What Darwin missed. Lo que Darwin pasó por alto». Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición «El contemplanubes»

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición «El contemplanubes», una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición «Memoria de lo cotidiano»

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición «Memoria de lo cotidiano». Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición fotográfica de la Asturias franquista

El Palacio de Valdecarzana acoge del 9 al 31 de mayo la exposición «Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista», organizada por la fundación Juan Muñiz Zapico con fondos del Muséu del Pueblu d’Asturies. Una muestra que recoge 58 paneles en los que se reproducen 54 fotografías de la Asturias franquista y cuatro textos de carácter contextualizador y explicativo. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Homenaje a Pili Barreñada y al «Cantu la Vara» en El Entrego

El teatro Nuberu de El Entrego acoge hoy, desde las 12.30 horas, el homenaje que el mundo de la tonada hace a dos intérpretes, Pili Barreñada y José Antonio González, «Cantu la Vara». La entrada es libre.

Jornadas Vegetarianas en Redes

Ocho restaurantes del parque natural de Redes (concejos de Caso y Sobrescobio) participan este fin de semana en las jornadas VegaRedes, certamen de cocina vegetariana. Hay tres restaurantes con menús vegetarianos y cinco, con menús aptos para veganos. Se pueden degustar al precio único de 30 euros, hasta este domingo.

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

«Una hija en Tokio», cine en Lena

El Vital Aza de Pola de Lena alberga hoy la proyección de la película «Una hija en Tokio». Será a partir de las 19.00 horas, con las entradas a 4,7 euros (1 euro con la tarjeta Juvelena).

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza la salida «Las minas de Castañeo del Monte» a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

I Jornadas Gastronómicas de la Merluza y el Pixín en Llanes

Llanes celebra (hoy, último día) las II Jornadas Gastronómicas de la Merluza y el Pixín. Trece restaurantes del concejo ofrecen propuestas especiales con la merluza y el pixín como protagonistas, con recetas tradicionales y creaciones que ponen en valor el producto local y la gastronomía asturiana.

Domingos de Llantariega, feria agroecológica y de producción local

La feria agroecológica y de producción local «Domingos de Llantariega» abre en el parque Posada Herrera de Llanes a las 10.00 horas con mercado de productos locales, ecológicos y con IGP. Cierre del mercado a las 15.00 horas. De 17.00 a 19.30 horas, visita guiada de temática marinera.

Música en la rula, concierto del coro «Los lunes a las ocho» en Llanes

La rula de Llanes (El Muelle) acoge a las 12.30 horas un concierto a cargo del coro de voces graves «Los lunes a las ocho», dirigido por Fernando Allen. El programa incluye habaneras, añadas, zarzuelas y boleros, con acompañamiento de cuerda, en un tributo a la familia marinera de la villa. Organiza la Cofradía de Pescadores Santa Ana. Antes del inicio, se mantiene la tradición de embarcar para depositar una ofrenda floral en el Cantábrico en memoria de los marineros fallecidos.

III Concurso de canción asturiana «Pueblos de Llanes» en Poo

Poo de Llanes acoge el III Concurso de canción asturiana «Pueblos de Llanes». A partir de las 18.30 horas habrá rondas clasificatorias (femenino, masculino y moza), actuación de monologuista, la actuación de los ganadores y la entrega de premios.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Tradición en Porrúa

El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Además, hasta el 10 de julio se puede visitar la exposición «Planeta herido», compuesta por un conjunto de obras inéditas del viñetista Ricardo Cámara, considerado como uno de los mejores caricaturistas político y social de la España contemporánea. El tema en esta ocasión es tomar conciencia del cambio climático y el medio ambiente. Se puede visitar de martes a jueves, domingos y festivos de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve

El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de Gobiendes, a 100 metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre, hasta el 15 de junio, los sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y los domingos y festivos de apertura, de 10.00 a 14.00 horas. Además, también puede visitarse el primer miércoles de mes.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Occidente

I Feria de Jardinería del Occidente de Asturias en La Caridad

El parque María Cristina, en La Caridad (El Franco), acoge la I Feria de Jardinería del Occidente de Asturias. La cita reúne plantas de colección, de huerta y frutales, árboles y arbustos ornamentales, propuestas de jardinería sostenible, talleres y charlas, además de decoración de jardín y terraza, herramientas, aves exóticas y animaciones para niños.

Concierto de «The Midnight Calls» en Vegadeo

La banda «The Midnight Calls» (Chicago, USA) llega a Vegadeo dentro de su Spain Portugal Tour 2026. La cita será a las 20.00 horas, en el auditorio Félix Menéndez.

VI Encuentro Entrecabos: ruta faro Vidío–playa de Gavieiru en Cadavedo

El grupo de montaña y senderismo La Chiruca organiza el VI Encuentro Entrecabos, con recorrido entre el faro Vidío y la playa de Gavieiru o del Silencio (12 kilómetros, dificultad baja). La jornada incluye encuentro institucional en la ermita de La Regalina de Cadavedo, entre los concejos de Valdés y Cudillero.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias «Vertidos. Solo Pintura». Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y ­domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Noticias relacionadas

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: de miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30; sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Lunes y martes, cerrado.