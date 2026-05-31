Asturias destina 630.000 euros a mejoras en los concejos en pleno debate sobre la tasa turística

En pleno debate en Asturias sobre la tasa turística que el Gobierno regional quiere implantar con el fin de lograr fondos para que los ayuntamientos puedan costear los servicios y el cuidado de las infraestructuras, la Vicepresidencia -que concentra las competencias en materia de turismo- ha abierto cuatro cuatro convocatorias de ayudas a entidades locales, que suman 630.000 euros, para reforzar el desarrollo turístico de los concejos. Se pueden solicitar hasta el 9 de junio, incluido.

Según el Principado, las subvenciones tienen por objeto "fortalecer la función de los ayuntamientos en el desarrollo turístico del territorio, al financiar actuaciones que contribuyan a mejorar servicios, gestionar destinos y atender a visitantes con criterios de sostenibilidad, competitividad y equilibrio territorial".

Varias líneas de actuación

Son varias las líneas de actuación: actividades de interés turístico-señalización turística, con 100.000 euros para financiar proyectos que mejoren la movilidad y la información turística (la ayuda por proyecto máxima es de 5.000 euros); destinos turísticos inteligentes, con 200.000 euros para apoyar a las entidades locales en sus procesos de transformación digital mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (límite máximo de 100.000 euros por proyecto); oficinas de información turística, con 180.000 euros para financiar gastos de personal; y áreas de autocaravanas, con otros 150.000 euros para la mejora de infraestructuras vinculadas a áreas especiales de acogida de autocaravanas en tránsito, con máximo de 100.000 euros por proyecto.

Las cuatro convocatorias están dirigidas a entidades locales y se tramitan en régimen de concurrencia competitiva.