Bebés y niños de menos de 3 años a 36 grados y sin posibilidad de ventilación: lo ocurrido en un centro de menores público de Asturias durante la ola de calor (y que ha alertado a la Fiscalía)

Bebés y niños menores de 3 años a temperaturas de hasta 36 grados. Es lo que sucedió días atrás en un centro público en Asturias durante la gran ola de calor, inusual en un mes de mayo y que hizo dispararse los termómetros a altos registros nunca alcanzados en estas fechas. El caso en concreto se produjo en el centro de menores Los Pilares de Oviedo, un edificio recientemente reformado –costó unos 3,2 millones de euros–, pero cuya estructura de poco ha servido para aislarse del calor: en el interior, las mediciones que hizo el personal llegaron esos días a los 36 grados de máxima y 26 de mínima. Una situación que originó, incluso, la visita de la Fiscalía de Menores para inspeccionar el centro de protección de menores público tras llegarle una denuncia de lo ocurrido.

La reciente súbita ola de calor en Asturias, que llegó pocos días después de una nevada que cerró puertos y obligó a usar cadenas en algunas carreteras, provocó problemas ya conocidos en residencias de mayores y centros educativos. De hecho, hubo dos, el Instituto de Trubia (Oviedo) y el colegio de Turón (Mieres), que llegaron a suspender las clases al dispararse los termómetros. Pero en el caso del centro de menores Los Pilares de Oviedo la situación es, si cabe, más grave al ser un edificio recién arreglado.

Lucernario

Al parecer los bebés –bajo tutela del Principado– están instalados en la última planta, bajo un lucernario de más de 20 metros cuadrados, lo que facilita la subida de la temperatura. El personal llegó a registrar en los peores días de calor hasta 36 grados. Los avisos del personal sobre lo que ocurría permitieron que les enviaran ventiladores para intentar lograr la climatización adecuada, ya que no hay ventilación exterior al estar las ventanas selladas por seguridad.

Beatriz Polledo. / PP

Los Pilares fue inaugurado, tras la reforma, por el presidente asturiano, Adrián Barbón, y la delegada del gobierno, Adriana Lastra, además de otros dirigentes regionales y locales a principios del pasado mes de abril. En 2027 cumplirá 40 años, de ahí su necesario arreglo para adaptarlo a las necesidades actuales.

Lo ocurrido en la reciente ola de calor es, si cabe, para la diputada del PP Beatriz Polledo, «inaceptable» al ocurrir «mes y medio después» de inaugurarse. «La Consejería de Derechos Sociales presentó esta reforma como un proyecto innovador con aerotermia y neuroarquitectura. La realidad que encontró el personal al llegar fue otra por lo que se ve», critica Polledo, que pedirá explicaciones en la Junta General del Principado de cómo y en qué se han gastado 3,2 millones de euros. «El sistema de aerotermia instalado con esos 3,2 millones, el propio arquitecto explicó al personal que requiere arrancar en invierno. Un centro inaugurado en primavera, en plena ola de calor, sin climatización que funcione. Es la situación», remata Polledo.

Sin plan de autoprotección

El PP alerta, demás, de un «peligro» que va más allá, ya que aseguran que el centro no tiene plan de autoprotección y el personal no ha recibido formación de emergencias desde que llegó. «En caso de incendio, el ascensor no puede usarse. La única salida son las escaleras. Los bebés están arriba. El turno nocturno se reduce, en ocasiones, a dos personas, Dos personas para evacuar a todos los bebés por las escaleras, un despropósito», recalca la diputada.

Beatriz Polledo quiere que la Consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, dé explicaciones de lo ocurrido en la Junta y explique si «asume la responsabilidad política». Entre las peticiones del PP, que los niños sean trasladados a las plantas inferiores, algo más frescas.