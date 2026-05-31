Indra hace un último intento por el taller Barros y sube la oferta a 6 millones: así está la operación

Indra quiere el taller de Barros y ha mejorado su oferta económica. Ofrece a Duro Felguera 6 millones de euros por las instalaciones de Langreo, según apuntaron fuentes al corriente de la operación. Podría ser la última oferta, porque Indra quiere tener atada cuanto antes la compra de la que será su segunda fábrica de vehículos blindados tras el Tallerón de Gijón, también adquirido a Duro Felguera. Si no hay un acuerdo a corto plazo, Indra cambiará de planes. Ya baraja ubicaciones alternativas en León y en Galicia.

Como adelantó el pasado martes LA NUEVA ESPAÑA, Indra presentó una oferta por el taller de Barros que rondaba los 5 millones de euros, una cantidad que Duro Felguera considera alejada de los precios de mercado que puede alcanzar la parcela, con una superficie de 78.000 metros cuadrados, varias naves edificadas, terrenos libres y acceso directo al desdoblado Corredor del Nalón.

Indra ha mejorado la oferta inicial por el antiguo taller de Felguera Construcciones Mecánicas en Barros y ofrece ahora 6 millones de euros, según apuntaron fuentes al corriente de la operación. Es un millón de euros más. Indra quiere cerrar de inmediato la operación porque le urge contar con instalaciones para fabricar los vehículos blindados incluidos en los programas que ya le ha adjudicado el Ministerio de Defensa. Esos contratos tienen un plazo de ejecución e Indra aún tendría que acondicionar las instalaciones.

Si no hay un acuerdo en los próximos días, Indra renunciará a ubicar su segunda fábrica de blindados en Asturias. Activará entonces operaciones alternativas. Ya baraja ubicaciones en León y Galicia en las que podría optar a incentivos similares a los que puede tener en Langreo como Zona de Transición Justa.

El Gobierno del Principado está al tanto de las negociaciones entre Indra y Duro Felguera y ha empezado a mover hilos para que pueda llegarse a un acuerdo. Si Indra y Duro Felguera llegan a un acuerdo económico, la operación de compraventa aún tendría que ser autorizada por el Ministerio de Hacienda, puesto que el taller de Barros es un activo que está pignorado, fue ofrecido por Duro Felguera en garantía para dejar en suspenso deudas derivadas de varios litigios con la Agencia Tributaria por actas de liquidación de varios impuestos.

Pendiente del juez

Duro Felguera está pendiente de que el juzgado de lo Mercatil de Gijón homologue su plan de reestructuración financiera para evitar el concurso de acreedores. En ese plan de reestructuración se incluyen la venta de varios activos como el Tallerón de Gijón (adquirido por Indra por 3,65 millones de euros, aunque en este caso los terrenos forman parte de una concesión de la Autoridad Portuaria de Gijón) o las oficinas centrales de la compañía en el Parque Científico Tecnológico de Gijón (hay un preacuerdo de venta por 13,6 millones de euros a una sociedad del grupo catalán Mecalux). El taller de Barros se incluye entre los activos "no estratégicos" de la compañía y se platea su venta a partir de 2027 si se necesitara liquidez.

Las Cámaras de Oviedo y Gijón esperan un acuerdo

Las Cámaras de Comercio de Oviedo y Gijón, desde "el máximo respecto a la libertad empresarial", esperan un acuerdo entre Indra y Duro Felguera para la compraventa del taller de Barros y su conversión en fábrica de blindados.

Fuentes de la Cámara de Oviedo señalaron que "Asturias no puede permitirse dejar pasar esta oportunidad mientras activos industriales de primer nivel permanecen sin un uso pleno". Destacaron que el proyecto de Indra "representa una opción real de reindustrialización para la cuenca del Nalón, uno de los territorios más afectados por las sucesivas crisis industriales". Añadieron que "Asturias ha acompañado a Duro en momentos clave" y confían "en que este contexto favorezca una decisión alineada con el interés general". La Cámara de Oviedo también anima a Indra a "realizar sus mejores esfuerzos para alcanzar un acuerdo satisfactorio" y añade que "la prolongación de la indefinición incrementa el riesgo de pérdida de una inversión difícilmente recuperable".

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Por su parte, fuentes de la Cámara de Gijón señalaron que "lo oportuno sería que pudiera haber un acuerdo para la venta del taller de Barros entre Duro e Indra dado que es un activo ocioso y que favorecería la implantación de la empresa armamentística".