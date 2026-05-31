Así fue el 'cameo' televisivo del Presidente asturiano: Barbón se da un paseo por el chigre de "Los Fernández" en TPA
La intervención se decidió a raíz de que la serie pidiese a la audiencia a través de las redes sociales que planteasen qué personas les gustaría ver en el bar de Armando y Lita
C. V.
'Los Fernández', la serie de humor de la Televisión del Principado de Asturias (TPA) que retrata con ironía la vida de una familia asturiana desde el 'chigre' que regentan Armando y Lita, recibió este sábado la visita del presidente del Principado , Adrián Barbón.
El cameo del jefe del Ejecutivo asturiano se decidió a raíz de que la serie pidiese a la audiencia a través de las redes sociales que planteasen qué personas les gustaría ver en el chigre de Armando y Lita, personajes interpretados por Alberto Rodríguez y Nerea Vázquez.
Los cantantes Melendi y Víctor Manuel y el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso fueron algunos de los nombres más repetidos, al igual que el del jefe del Ejecutivo autonómico por lo que la productora se puso en contacto con Presidencia del Principado para hacer posible esta colaboración.
Según informa la TPA, uno de los elementos que ha permitido que esta comedia conectase mejor con el público ha sido precisamente la incorporación de rostros muy conocidos mediante cameos, entre ellos los de Marga, del Grupo Tekila, Mina Longo, Chus Pedro y distintos creadores de contenido en redes sociales.
Junto al cameo de Barbón, el nuevo capítulo de 'Los Fernández' contó también como invitado especial con Agustín Estébanez, un vecino de Luanco seguidor habitual de esta serie humorística.
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