Los consejos de un experto para fotografiar con el móvil el eclipse solar de agosto: "Pon un filtro solar, utiliza el modo Pro o manual y usa trípode"

El astroturismo o turismo astronómico es una modalidad turística que ha venido para quedarse. Esta tendencia se enmarca dentro del "turismo sostenible" y es ideal para los amantes de la astronomía. El eclipse que tendrá lugar el 12 de agosto en gran parte de nuestro país ha hecho saltar todas las alarmas a los amantes de la naturaleza y de los fenómenos astronómicos. Incluso muchas más personas se están animando y no pueden esperar a vivir este momento histórico, ya que no ha sido posible vivir otro en Asturias desde 1905.

Este revuelo lo han notado especialmente los hoteles y alojamientos rurales en el Principado. Muchos ya están apunto de colgar el cartel de completo a seis meses vista del eclipse. Esto está alterando las previsiones turísticas para este verano en muchos rincones de nuestro país. Muchos turistas están realizando reservas para toda la semana, por lo que podrán descubrir rincones del Principado no tan concurridos por esas fechas. "Los extranjeros valoran más fotográficamente nuestros paisajes", comenta el fotógrafo Alfonso Tomás para LA NUEVA ESPAÑA. Y no está desencaminado, porque gran parte de las reservas están siendo realizadas por extranjeros.

Aunque Asturias es una localización envidiable, lo más recomendable es establecerse en zonas alejadas de las ciudades para evitar la contaminación lumínica y poder captar bien el eclipse. Busca zonas elevadas (por encima de las nubes) o con muy poca o nada de nubosidad. Se prevé que Oviedo va a ser la capital de provincia donde más va a durar la fase total del eclipse: 1 minuto y 48 segundos. Alfonso Tomás tiene más consejos para que nadie se quede sin su fotografía en un día tan especial.

La cámara fotográfica: tu mejor aliada

"Proteger los ojos con gafas certificadas y no mirar al sol directamente, ni siquiera a través de la cámara fotográfica, es fundamental", comenta Alfonso Tomás. El sol puede afectar gravemente a nuestra retina debido a la elevada radiación infrarroja y ultravioleta que produce un fenómeno de estas características. También recomienda utilizar un filtro específico para la camára. Bajo ningún concepto deben de utilizarse filtros caseros. Tantos los filtros de la cámara como de las gafas deberían estar homologados y contar con todos los permisos de la Unión Europea.

En cuanto a equipamiento adicional, Alfonso Tomás enfatiza la importancia de utilizar teleobjetivo y trípode. El teleobjetivo es muy útil para obtener un primer plano del eclipse, aunque requiere de maña. Más sencillo (aunque menos vistoso) sería captar el eclipse con un objetivo angular. Por otro lado, el trípode es vital para estabilizar la cámara.

En lo que se refiere a la localización, es recomendable incluir algún hito (edificio, faro, etc) para mejorar la composición. Para calcular la trayectoria del sol, respecto al hito, aplicaciones informáticas como PhotoPills pueden ser de mucha ayuda. Alfonso Tomás lo tiene claro: "Visita previamente la zona elegida para conocer los accesos y posibles obstáculos que dificulten la fotografía en la trayectoria (árboles, líneas eléctricas, etc). Lo mejor es ir con tiempo para encontrar lugares alejados del público general".

¿Es posible utilizar el móvil?

Para los que no dispongan de un equipo más profesional, recurrir al móvil también es una posibilidad. A efectos prácticos, el proceso es relativamnete parecido. También hay que protegerlo con un filtro solar. Se pueden poner delante de la cámara unas gafas certificadas, además de las que utilices para los ojos. El trípode también proporcionará mucha más estabilidad. ¿Qué tipo de móvil es el más recomendable? "Lo ideal es tener un móvil de gama alta con un buen teleobjetivo" apunta Alfonso Tomás. "Una vez vayas a sacar la foto, utiliza el modo PRO o manual para ajustar los parámetros".

Tanto con la cámara como con el móvil se tiene que retirar el filtro solar cuando el eclipse sea total, para así obtener una fotografía en la que se aprecie el borde externo del sol, pero no quitar las gafas de los ojos.