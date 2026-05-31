La doble tragedia de la familia López Bada en El Chisquillo (Colunga): dos hijos fallecidos mientras hacían las tareas del campo, uno este domingo

Las noventa vacas de la familia López Bada mugían desesperadas en la cuadra a eso de las tres y media de la tarde de este domingo, en la pequeña localidad El Chisquillo (Colunga). No les habían dado la pación ese mediodía, y el motivo era una gran tragedia. Marcos López Bada, de 47 años, estaba segando hierba en una gran finca de la familia, junto al río Llovones, precisamente para alimentar al ganado. Un mal cálculo hizo que, mientras tiraba hacia atrás de la segadora, se precipitase al río con la máquina. El hombre quedó en el lecho, con la pesada máquina encima. Murió prácticamente en el acto.

Un bombero saca el cadáver del fallecido. / SEPA

José Manuel López, de 82 años, padre de Marcos, se dirigió al lugar en el que estaba su hijo. Iba con el tractor, para recoger la pación y alimentar a las vacas. Cuando llegó contempló con sus ojos lo que había ocurrido. Desesperado buscó a un vecino para que le ayudasen a sacar a su hijo del lecho del río. "No pudimos hacer nada y avisamos a los Bomberos", comentó el vecino, completamente superado.

A su lado, José Manuel López era la viva imagen de un hombre destruido. No es para menos. Hace treinta años también perdió a su otro hijo, de nombre Ángel, mientras conducía un tractor. Fue en Lue, en una curva. El remolque volcó, y con él el tractor, causando la muerte del joven. Los dos hijos murieron solteros, los dos en las tareas del campo. En la casa familiar, situada más arriba, junto a la carretera nacional de la costa (N-632), estaba la madre, una mujer enferma a la que no le han comunicado la segunda gran desgracia que golpea a su familia.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13.39 horas. Acudieron efectivos de Bomberos del SEPA con base en Villaviciosa, que se trasladaron con la autobomba urbana ligera y el furgón multisocorro, así como el Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado, aunque se anuló luego esta salida al comprobarse que Marcos López estaba fallecido. También acudieron agentes de la Guardia Civil adscritos al puesto de Colunga.

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Después de la llegada de la forense, varias horas después del aviso del fallecimiento, se ordenó el levantamiento del cadáver, que los bomberos habían extraído del lecho del río. Fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de La Corredoria, donde está previsto que se le haga la autopsia en la mañana de este lunes. La espera se hizo especialmente dolorosa para los familiares. El padre recibió el abrazo de numerosos vecinos, pero era difícil consolarle. "Los dos hijos muertos", decía un vecino entre lágrimas.