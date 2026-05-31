Los empresarios asturianos respaldan el viaje comercial a México que la derecha critica

El empresariado asturiano ha salido en defensa del viaje institucional a México encabezado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y al que asistieron varios representantes empresariales. El desplazamiento fue objeto de críticas por parte de los grupos de la derecha. El PP, de hecho, acusó a Barbón de alargar la estancia «para hacer turismo», una afirmación que el Gobierno regional niega. Empresarios y directivos presentes en la expedición, consultados por LA NUEVA ESPAÑA, respaldan esta «misión comercial» organizada por el Ejecutivo autonómico.

PP y Vox también pusieron el foco en el coste del viaje, al considerar que los más de 142.000 euros invertidos por el Gobierno en el traslado y alojamiento de 27 personas resultan «excesivos».

«Por nuestra parte, y en nuestro modesto entender, el viaje fue interesante y necesario. Asturias tiene que hacer mucho más negocio con México y existe una oportunidad clara. Favorecer la cercanía, como ha hecho el Gobierno, es muy positivo, al igual que compartir unos días con empresarios y responsables políticos, algo que también es de agradecer», señalaron fuentes de Satec, una de las empresas presentes en el desplazamiento.

«Estos viajes no tienen un efecto inmediato y todavía es muy pronto para valorar oportunidades concretas, que llegarán tras el esfuerzo comercial posterior que los empresarios debemos realizar. No sé cuál es la crítica. Seguro que este Gobierno, como todos, tiene aspectos susceptibles de crítica, pero no en esta circunstancia concreta. Cuanto más se acerque el Gobierno a los empresarios, mejor para Asturias», añadieron.

«El viaje fue perfecto y trasladamos nuestro agradecimiento total al presidente y a la organización», indican desde Asturmadi, donde destacan especialmente los encuentros mantenidos con empresarios asturmexicanos.

La Cámara de Comercio de Oviedo, representada en el viaje por su presidente, Carlos Paniceres, también defendió la iniciativa. «El viaje institucional a México ha sido positivo para Asturias y sus resultados ya empiezan a verse. Gracias a esa agenda de trabajo se han establecido contactos empresariales fructíferos que pueden traducirse en oportunidades de inversión, empleo y colaboración para nuestra comunidad», remarcó. Paniceres concretó que fruto de los contactos realizados en este viaje, este viernes recibieron a un empresario mexicano «interesado en explorar proyectos y vías de cooperación con Asturias». Fue el ejemplo que expusieron dentro de los objetivos de este tipo de misiones: «abrir puertas, generar relaciones y situar a Asturias en el mapa de quienes pueden contribuir a nuestro desarrollo económico». De hecho, abundaron desde la Cámara de Oviviedo, «viajes de estas características deberían realizarse todos los años, porque responden al interés general de Asturias. Intentar convertir estas iniciativas en una polémica partidista no beneficia a nadie», advierten, pues «corre el riesgo de perjudicar los intereses de Asturias, restando valor a un trabajo institucional orientado a atraer oportunidades y fortalecer nuestra presencia internacional».

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La Cámara de Comercio de Gijón, representada por su presidente, Félix Baragaño, valoró el viaje «como una iniciativa acertada y necesaria, que permitió establecer relaciones con empresas y organizaciones y que ayudará a incentivar y fortalecer lazos comerciales y vínculos personales e institucionales».