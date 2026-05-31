Fallece al caer al río Llovones, en Colunga, con una segadora

Un hombre ha fallecido este domingo en Colunga al caer al río Llovones con una segadora. El cadáver ha quedado atrapado bajo la segadora en el lecho del río. El suceso se ha producido en el barrio del Chisquillo, cerca de Lue.

A la zona se han despalzados medios del SEPA y de la Guardia Civil para el rescate del cadáver.

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Iba a desplazarse un helicóptero, pero fue anulado, al determinar el médico que había fallecido.