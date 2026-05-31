Gijón, donde van a morir los barcos
DDR Vessels, referencia en España en desguaces de buques, achatarra estos días el "Feixe", construido en Castropol y que tuvo banderas de Uruguay y Belice
Lara Graña
DDR Vessels, ubicado en el puerto gijonés de El Musel, es un astillero especializado en desguaces y la primera referencia en España para este tipo de trabajos. En sus instalaciones han desaparecido unidades como el atunero "Atlántico", el arrastrero "Skellig Light II" —de pabellón irlandés, achatarrado con ayudas—, la draga "Dravo Costa Dorada" –el mayor buque europeo desmantelado en España– o más recientemente la patrullera de la Guardia Civil "Río Miño", embarcación de origen japonés que ha sido reemplazada por la unidad de última generación "Duque de Ahumada", fabricada por el grupo asturiano de construcción naval Armón.
A las gradas de DDR Vessels fue derivado también el buque oceanográfico "García del Cid", antes propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que lo vendió al astillero gijonés por 14.700 euros y que lleva en su hoja de servicio la desaparición en ruta de la tripulante María del Carmen Fernández Vázquez, en septiembre de 2023, que previamente había denunciado por acoso a otro tripulante.
Y uno de los últimos encargos de DDR Vessels ha sido el desguace del arrastrero congelador "Feixe", que abandonó el puerto de Vigo el pasado verano. Según la documentación judicial emanada del concurso de acreedores de Freiremar, la armadora se deshizo a finales de septiembre de 2013 de este pesquero, que tuvo bandera de Uruguay y que con anterioridad tuvo otros dos nombres: "Cieisa Catorce" y "Frioleiro". El barco se construyó en Astilleros Gondán, en Castropol, en 1978. y llegó a faenar en la costa africana con pabellón de Belice.
Bajo la disciplina de Freiremar, el buque había tenido cuota en NAFO (Organización de Colegas del Atlántico Norte) para la pesca de fletán negro y gallineta. Presentaba 66 metros de eslora y 865 toneladas de arqueo bruto.
En Vigo, también de Freiremar, continúa sin cometido alguno desde hace nueve años el "Jacqueline FI" (siglas de Falkland Islands), otra unidad emblemática en el sector que llegó a contar con su propio sello postal, expedido por el territorio francés de ultramar de San Pedro y Miquelón en 1976 cuando el pesquero portaba el nombre "Croix de Lorraine". En aquel momento era un ramplero, y sería reconvertido en palangrero de profundidad para faenar la cotizada merluza negra.
Sobre la herrumbre que salpica el casco todavía perseveran las letras de "Jacqueline" y del que era su puerto base, el Stanley malvino. De lo que ya van quedado apenas jirones es de la tela de la bandera, deshilachada en su resistencia, en una pequeña asta de popa.
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