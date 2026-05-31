Con poca agua y sin abrigo: Guardias de Montaña de Mieres rescatan a un montañero que se perdió por la niebla en la zona del Meicín, en Lena

Con poca comida y ropa de abrigo. Un senderista tuvo que pedir ayuda después de perderse por la niebla mientras realizaba una ruta por la zona del Meicín, en las Ubiñas (Lena). Había salido con un grupo, pero terminó separándose del mismo y desorientándose.

Al verse perdido, llamó al 112 Asturias, que, sobre las 19.48 horas, comunicó con la Guardia Civil, solicitando la intervención del GREIM, ya que el grupo de rescate de Bomberos de Asturias estaba atendiendo otra incidencia en ese momento.

Por parte del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias, se contactó con el senderista para indicarle que no se moviera del lugar de donde se encontraba. El hombre mostró una actitud de tranquilidad e informó de que tenia poca comida y ropa de abrigo.

El GREIM de Mieres se hizo cargo del rescate, saliendo para la zona.

Noticias relacionadas

A las 21.10 horas los rescatadores del GREIM llegaron al lugar donde se encuentraba la persona perdida, procediendo a evacuarla hacia el vehículo oficial. A las 22.15 horas, ya en el vehículo, fue trasladarlo al refugio de Tuiza, lugar donde se encontraba el grupo con el que estaba practicando la actividad deportiva.