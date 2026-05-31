El incendio de un edificio abandonado en Infiesto pone en riesgo a una vivienda habitada

Efectivos de los Bomberos del SEPA con base en Piloña, Villaviciosa y La Morgal extinguieron un incedio en Infiesto, Piloña. El 1112 Asturias recibió el aviso a las 12.56 horas. Se indicó que salía humo por el tejado de un edificio deshabitado, pero adosado a otro habitado.

Se trataba de un edificio de dos alturas. El incendio estaba desarrollado en el interior del mismo y en la cubierta. No se podía hacer un ataque desde el interior del mismo, por riesgo de derrumbe. Los bomberos trabajaron en la extinción. Fue informada la Policía Local de Piloña.

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Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 18.29 horas. Continúan en el lugar realizando tareas de refrigeración.