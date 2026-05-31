El incendio de un edificio abandonado en Infiesto pone en riesgo a una vivienda habitada
El fuego se dio por extinguido a las seis de la tarde de este domingo
Efectivos de los Bomberos del SEPA con base en Piloña, Villaviciosa y La Morgal extinguieron un incedio en Infiesto, Piloña. El 1112 Asturias recibió el aviso a las 12.56 horas. Se indicó que salía humo por el tejado de un edificio deshabitado, pero adosado a otro habitado.
Se trataba de un edificio de dos alturas. El incendio estaba desarrollado en el interior del mismo y en la cubierta. No se podía hacer un ataque desde el interior del mismo, por riesgo de derrumbe. Los bomberos trabajaron en la extinción. Fue informada la Policía Local de Piloña.
Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 18.29 horas. Continúan en el lugar realizando tareas de refrigeración.
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