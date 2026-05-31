Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: "Hay que trabajar al 130% para conseguir un 90%"

Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, conserva una visión ambiciosa del campo español. Ocho años después de dejar el Gobierno, defiende que agricultores, ganaderos e industria alimentaria deben ganar dimensión, acelerar su transformación tecnológica y situarse en los mercados internacionales con la máxima calidad como bandera. En esta entrevista, repasa su etapa ministerial, la negociación de la PAC, los retos del agua, el papel de jóvenes y mujeres y la necesidad de que Europa considere la alimentación como una cadena estratégica.

¿Qué aprendizajes clave se llevó de su etapa como ministra de Agricultura?

Ser ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Reino de España fue un enorme honor y una grandísima responsabilidad. Adquirí un profundo conocimiento de los sectores, de sus problemas, necesidades y potencial, y de cómo defender sus intereses en Bruselas y en la política nacional. Aprendí la importancia de preparar muy bien todos los dosieres, porque las decisiones son mejores cuanto más trabajadas están y más participación incorporan. También aprendí que hay que ser ambicioso y no escatimar esfuerzo, porque de tu trabajo depende, aunque sea en parte, la vida de la gente. Hay que trabajar un 130% para lograr resultados del 95%. Fue, además, una enorme oportunidad para conocer mejor España y su enorme riqueza, que nuestro sector alimentario refleja tan bien.

¿Cuál considera que fue la decisión más difícil que tuvo que tomar durante su mandato?

Nunca me ha costado tomar decisiones, porque detrás de cada una había mucho trabajo: mío, del Ministerio, del sector y de las comunidades autónomas. Había muchas reuniones, mucha escucha y el intento de conciliar posturas. Si las decisiones se toman con buenos criterios, defensa del interés general, sin arbitrariedades y con una idea clara del bien común, queda mucho trabajo por hacer, pero esa guía facilita decidir. Llegamos al ministerio en 2011 con retos muy complejos, como la reforma de la PAC, aprobada en 2013 y ya muy avanzada cuando entramos. Logramos un acuerdo unánime de las comunidades autónomas sobre lo que defender en Bruselas y también sobre su aplicación nacional. Pero, por responder a la pregunta, una decisión difícil fue prestar aviones de extinción a Grecia cuando necesitaba ayuda, consciente de que tardaban en ir y volver y con la preocupación de que pudiéramos necesitarlos en España.

¿Cómo ha evolucionado su visión del sector agrario desde que dejó el cargo?

Sigo convencida de que nuestro sector tiene un grandísimo potencial y no debe renunciar a aspirar a lo más alto. Solía decir que nuestro mercado es el mundo y que nuestro segmento debía ser la máxima calidad. Han pasado ocho años, más tiempo del que estuvimos en el Gobierno, y asistimos a una revolución tecnológica que entonces era incipiente, pero que ya apuntaba maneras. Por eso aprobamos un plan de conectividad digital para el medio rural, para posibilitarla y fomentar la innovación. El sector sigue profesionalizándose. Los jóvenes quieren ser digitales, cualquiera que sea su profesión, también en la agricultura y la ganadería. Los nuevos conocimientos permiten una actividad más monitorizada, tecnificada, robotizada y digital, y por tanto más eficiente y sostenible. Esa transformación está en marcha; el reto es darle velocidad.

¿Qué valoración hace de la actual Política Agraria Común?

No la he seguido en profundidad. Lo que sí parece apreciarse es que había mayor satisfacción entre agricultores y ganaderos antes que ahora. No puedo hablar de un presente que desconozco, pero sí puedo decir que nosotros escuchamos mucho al sector, hacíamos nuestras sus preocupaciones y marcábamos estrategias con otros países, con el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea para modificar las propuestas que no nos convenían y adaptarlas a la realidad española. Al mismo tiempo, éramos colaboradores en Europa para facilitar acuerdos. Creo que el sector se sentía reflejado en las reformas que negociamos y en cómo las aplicamos en España. Desde luego, ese era nuestro objetivo.

¿Qué cambios considera urgentes para mejorar la competitividad del sector?

Siempre he creído muy importante ganar dimensión, de la manera que sea: a través de cooperativas, organizaciones de productores o la fórmula que mejor se ajuste a cada uno. Hay que alcanzar economías de escala que faciliten la innovación, la tecnificación, la fuerza negociadora y la internacionalización. En estos tiempos hay que acelerar la implantación de nuevos conocimientos y técnicas de producción, ya sea inteligencia artificial, economía circular, mecanización, genética, alimentación o robotización. También es muy importante una visión empresarial en la toma de decisiones, la difusión de conocimiento y la integración y colaboración del sector, cooperativo, de organizaciones de productores e interprofesional. Todo lo que haga avanzar conjuntamente al sector le permitirá llegar más lejos.

¿Se está apoyando lo suficiente a los pequeños agricultores?

Siempre he pensado que se debe trabajar para que los pequeños se conviertan en medianos y los medianos en grandes. La dimensión es importante para la competitividad, para incorporar innovaciones, tener más fuerza negociadora, conocimiento y tecnología. Ante la falta de relevo, creo que la apuesta debería ser ayudar a crecer a quien decide apostar por la agricultura y la ganadería.

¿Qué papel tienen las mujeres y los jóvenes en el futuro del campo?

Todo. Sin quitar valor a quienes les han precedido y nos han permitido, con su trabajo, ser la potencia alimentaria que somos. Pero vivimos un momento de muchos cambios tecnológicos posibles, que pueden hacer una agricultura más eficiente, competitiva, rentable y sostenible. Los jóvenes y las mujeres tienen ese empuje extra que permite acelerar la transformación necesaria. Cuanto antes se haga, en mejor posición nos situaremos a nivel mundial.

¿Cómo valora la situación actual del sector agrícola en España y Europa?

Europa, y dentro de la UE España, somos potencias agrarias mundiales, no solo por el valor de las producciones, sino también por nuestros modelos productivos, las garantías para el consumidor, la calidad, la diversidad, la trazabilidad, el bienestar animal y el respeto medioambiental. Estamos por delante en muchísimos ámbitos y eso supone mucho esfuerzo para nuestros productores, pero también hace que nuestros productos sean tan demandados. España exporta casi 80.000 millones de euros en alimentos. Son esas ventas fuera de España las que posibilitan la actividad de muchos agricultores y ganaderos, y es el modelo productivo el que nos abre, en gran medida, las puertas de esos mercados.

En los tiempos que vivimos, con tanta inestabilidad geopolítica, se ha puesto de manifiesto la necesidad de garantías y de cierta autonomía estratégica en cadenas de valor esenciales, entre ellas la alimentación. La UE debería apostar por consolidar, fortalecer y acrecentar la cadena alimentaria, que es la más estratégica de todas. Es importante producir más y producir mejor. Cada día el agricultor y el ganadero son más conscientes de los beneficios de trabajar con la naturaleza y no contra ella, pero también hay que ser conscientes de que, para exigir más en materia medioambiental u otros ámbitos, primero hay que darles el tiempo y los medios necesarios para cumplir.

Si volviera a ocupar el cargo, ¿qué haría de manera diferente?

Hay algo que no cambiaría: la ambición para el sector, para que alcance las mayores cotas de desarrollo y despliegue todo su potencial; para que agricultores y ganaderos se ganen muy bien la vida con su trabajo y para que la industria alimentaria sea motor económico en el medio rural. Creo que la interlocución es muy importante. El sector debe sentirse respaldado por el ministerio, que tiene que ser el catalizador que le permita abordar y acelerar los cambios necesarios para estar en la mejor posición en un mundo que avanza muy rápido.

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Supongo que las circunstancias de cada momento marcan el cómo y el qué desde un punto de vista más concreto. Yo tuve un grandísimo equipo en el ministerio, a todos los niveles. Trabajamos mucho y era una maquinaria bastante bien engrasada. Seguro que hubo errores y cosas que no logramos. Pero, como les dije al despedirme y agradecer a todos su trabajo, pudimos haber hecho más si hubiéramos dispuesto de más tiempo. El que tuvimos tratamos de exprimirlo al máximo en beneficio del sector.