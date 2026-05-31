¿Por qué los mejores alumnos de la Universidad de Oviedo son los de Ciencias de la Salud? (y ahora también los de Humanidades)

La fotografía de los estudios de grado de la Universidad de Oviedo deja una conclusión clara: los estudiantes aprueban más y aprovechan mejor los créditos matriculados que hace cinco años, aunque las diferencias entre áreas de conocimiento siguen siendo notables.

Los datos de eficiencia, éxito y rendimiento correspondientes al periodo 2020-2025 reflejan una institución académica que ha consolidado unos indicadores elevados en términos generales, con especial protagonismo de las titulaciones vinculadas a las Ciencias de la Salud. La tasa de eficiencia -que mide la relación entre los créditos superados y los matriculados a lo largo de toda la carrera- se situó en el curso 2024-2025 en el 87,1% para el conjunto de los grados de la Universidad de Oviedo. Aunque supone una ligera caída respecto al 88,4% registrado el curso anterior, la cifra continúa por encima de la observada al inicio del último lustro, cuando alcanzaba el 87,3%.

La realidad es que la Universidad de Oviedo mejora respecto a sí misma no cuando el análisis se traslada hacia fuera las cifras son menos destacadas. El ranking online de universidades que orienta a los estudiantes para escoger universidad y ámbito de estudios, el de la Fundación Conocimiento y Desarrollado (CyD), llevaba este miércoles a la institución académica asturiana a los puestos de cola en el conjunto del sistema universitario español. Las universidades españolas que ocupan las 10 primeras posiciones por número de indicadores de alto rendimiento son: Navarra, Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Autónoma de Madrid, Ramon Llull, Internacional de Cataluña, Barcelona, Politécnica de Cataluña, Pontificia de Comillas, València- Estudi General y Rovira i Virgili.

La eficiencia supera el 87% en el conjunto de los grados

La clasificación por ramas de conocimiento en la tasa de eficiencia, que relaciona el número de créditos superados y el total de matriculados, como viene siendo habitual, está encabezada por Ciencias de la Salud, con un sobresaliente 92% en las tasas de rendimiento de sus estudiantes, pero sobresale en este caso especialmente Artes y Humanidades, que alcanza el 90,2%, su mejor dato de los últimos cinco años. En el extremo opuesto aparece Ingeniería y Arquitectura, con una eficiencia del 81,5%, lo que significa casi once puntos por debajo de las titulaciones sanitarias.

Durante el curso 2024-25, los grados de la Universidad de Oviedo registraron una tasa global de éxito del 86,4%. Este parámetro relaciona el número de créditos superados y el total de matriculados en un solo curso, no en el conjunto global del grado, lo que significa que prácticamente nueve de cada diez créditos examinados fueron aprobados. De nuevo, Ciencias de la Salud lidera el ranking con un destacado 93,5%, recuperándose además tras el descenso experimentado en 2023-2024. También mejoran las titulaciones de Ciencias, que alcanzan el 88,8%, su mejor resultado de toda la serie. Por su parte, Ingeniería y Arquitectura mantiene la tasa más baja, con un 79,1%, aunque ha logrado una progresión sostenida desde el 76,6% registrado en 2020-2021.

El rendimiento mejora, pero la brecha es más acusada

La tasa de rendimiento —que compara los créditos aprobados con los matriculados en un curso concreto— es el indicador que mejor refleja las diferencias entre ramas. El promedio de la Universidad de Oviedo se sitúa en el 77%, una cifra superior a la de hace cinco años (74,7%), aunque inferior al máximo alcanzado en 2023-2024. La distancia entre áreas resulta especialmente significativa aquí: mientras Ciencias de la Salud roza el 90% de rendimiento (89,9%), Ingeniería y Arquitectura se queda en el 66,2%. Es decir, los futuros aspirantes a sanitarios aprueban prácticamente nueve de cada diez créditos en los que se matriculan, mientras que en las ingenierías la proporción ronda los dos tercios.

Además, las titulaciones de Ciencias presentan además una evolución especialmente positiva en el último lustro, pasando del 76,2% al 81,5% en cinco cursos, el mayor avance de todas las ramas.

Humanidades gana terreno

Uno de los aspectos más llamativos de la serie analizada para la Universidad es el comportamiento de Artes y Humanidades. Esta rama de conocimiento mejora de forma continuada su tasa de eficiencia, pasando del 88,6% al 90,2%, y mantiene niveles de éxito cercanos al 88%. Sin embargo, el rendimiento se estanca ligeramente en el último curso, al descender del 76,7% al 76,3%.

El dato sugiere que los estudiantes que llegan a examen suelen aprobar, pero todavía existe margen para reducir el abandono o la dinámica de no presentarse al examen en algunas de las asignaturas.

Una universidad estable

La lectura global de los datos invita a una valoración positiva. La Universidad de Oviedo mantiene desde hace años tasas de eficiencia superiores al 87%, tasas de éxito por encima del 85% y niveles de rendimiento cercanos al 80%, cifras que reflejan una elevada capacidad del alumnado para completar con éxito sus estudios.

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La asignatura pendiente continúa siendo la reducción de las diferencias entre ramas. Mientras Ciencias de la Salud se mueve en parámetros cercanos a la excelencia académica, Ingeniería sigue mostrando mayores dificultades para transformar las matrículas en créditos superados. Aun así, incluso en este ámbito los datos apuntan a una mejora gradual que confirma una tendencia de fondo: los estudiantes de la Universidad de Oviedo aprovechan hoy mejor sus estudios que hace un lustro.