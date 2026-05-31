El minipueblo costero de Asturias que National Geographic considera como uno de los más bonitos de España y que visita todos los años un emperador

Más que un pueblo, es un minipueblo asturiano. Pero un minipueblo marinero precioso. Está considerado por National Geograhic como una de las pequeñas localidades más bonitas de toda España y en él desembarca todos los veranos un rey. Se trata de Tazones, ubicado en el concejo de Villaviciosa, famoso por la recreación del emperador Carlos V cada 17 de agosto, además de por su olor a pescado, sus casitas de colores y sus callejuelas empedradas.

"Los barcos pesqueros que llegan al puerto de Tazones cada mañana revelan una historia íntimamente ligada al mar. Les da la bienvenida a tierra firme un puerto arropado entre pliegues caprichosos de la roca, junto al que se ubican la cofradía y varias instalaciones marineras. Desde aquí, se percibe un pueblo colorista y prácticamente simétrico que cae suavemente al mar dibujando una red de callejuelas. Por su vía principal se respira el olor a pescado y marisco que emerge del puerto y de todos los locales gastronómicos que la flanquean", describe la famosa revista especializada en viajes National Geographic.

Este pequeño pueblo, de menos de 200 habitantes, lo tiene todo para enamorar al visitante: callejuelas empedradas, olor a mar, tabernas con pescado fresco... y una casa completamente decorada con conchas marinas. El resto de construcciones son también de lo más pintorescas: casas blancas y con puertas y corredores de colores (abundan el azul, el verde y el rojo) asomadas al Cantábrico.

Buen pescado y buen marisco

Pero lo mejor de Tazones no es solo su postal, sino su alma: allí parece que todo va más lento, que la brisa huele diferente, y que los atardeceres saben a sidra y marisco. A Tazones es a donde puedes ir a comer un buen pescado y un buen marisco. Para lo pequeño es este pueblo, sorprende el gran número de restaurantes que tiene. Son una decena.

Si quieres ver a Tazones desde lo alto, tienes que ir al Mirador de les Muyeres. No es un mirador cualquiera; allí, hasta finales de los años setenta, se reunían las mujeres (de ahí su nombre) para esperar el regreso de los pescadores, oteando el horizonte con la misma mezcla de esperanza y preocupación que acompaña siempre a la vida marinera.

En este mismo punto, una escultura de una mujer sentada en un banco de madera recuerda la figura de las rederas. En él se sienta una mujer con la mirada fija en las mallas que cosían con paciencia infinita, siempre "para casa" y no para su venta, símbolo de un oficio que sostuvo el trabajo y la identidad de esta comunidad de pescadores. Con este gesto se homenajea, desde su instalación en 2023, a todas aquellas mujeres.

El desembarco de Carlos V

Otra peculiaridad de Tazones es que es un pueblo que pisó el mismísimo Carlos V. En el puerto desembarcó en 1517, por primera vez en tierras españolas, el entonces príncipe y luego emperador Carlos V de Alemania y I de España. Como la localidad carecía de hospedaje el monarca, junto con su hermana Leonor y su séquito se trasladaron a Villaviciosa. Cada 17 de agosto se recrea este hecho histórico, gracias a la implicación de todo el pueblo. En la recreación participan vecinos vestidos de época. Para Tazones es una de las citas más importantes del año.