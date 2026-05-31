La "operación Asturias" que hereda la nueva dirección de Indra

La multinacional de la tecnología y la defensa Indra tendrá nueva cúpula tras el nombramiento de Ángel Simón como presidente y el anuncio de que Josep Maria Recasens, conocido en el sector del automóvil como "Reca", será el nuevo consejero delegado con poderes ejecutivos. Este último será quien plasme el nuevo plan estratégico de la compañía y está por ver si Asturias seguirá teniendo un papel protagonista en el área de la industria militar, es decir, si se asumen como herencia los planes que fue anunciando el descabalgado tándem formado por Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos. Su operación Asturias tenía varios frentes.

El Tallerón.

Indra adquirió en julio del pasado año el antiguo taller de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón para convertirlo en el epicentro de su nueva división de blindados, Indra Land Vehicles. La compañía ya ha acondicionado una de las naves del taller, ya ha construido una pista de pruebas y ya cuenta con todas las licencias para comenzar, antes de que empiece el verano, la actividad con la integración final de los vehículos de combate sobre ruedas 8x8 "Dragón" del consorcio Tess Defence –en el que Indra tiene el control– y las pruebas estáticas y dinámicas de esos blindados. Los planes anunciados por la empresa incluían también la adecuación del resto de las naves a lo largo de este año para que, en 2027, comenzara a llegar la maquinaria necesaria (de corte y conformado de chapa, de mecanizado, de tratamientos superficiales...) para poder hacer frente, a partir de finales de 2027, a la producción de los diferentes vehículos militares ya adjudicados a Indra (en solitario o en UTE con Escribano M&E) dentro de los programas especiales de modernización (PEM) del Ministerio de Defensa. Son más de 500 vehículos entre obuses autopropulsados sobre ruedas y cadenas, vehículos de combate anfibios y lanzapuentes.

El taller de Barros.

Ante la carga de trabajo prevista y la que espera captar de los nuevos PEM, Indra puso en marcha la búsqueda de una segunda planta industrial que se adaptara a sus necesidades y que permitiera una adecuación rápida. El punto de mira de la antigua cúpula de Indra se puso en el taller de Barros, en Langreo, propiedad también de Duro Felguera.

La fábrica de La Vega.

Además, Indra barajaba una tercera ubicación en Asturias para crear un centro de I+D: la antigua fábrica de armas de La Vega en Oviedo. Lo hizo público la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en presencia de Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos.

Los socios de los PEM.

La antigua cúpula de Indra llegó a acuerdos con la compañía surcoreana Hanwha y con la italiana Iveco Defence Vehicles para utilizar sus plataformas de obuses autopropulsados sobre cadenas y de vehículos de combate anfibio. Fueron acuerdos de transferencia tecnológica que permiten a Indra desarrollar, sobre esa base, familias de vehículos propios y hacerlo en Asturias. Para los obuses autopropulsados sobre ruedas y los vehículos lanzapuentes —los otros dos PEM de vehículos militares ya adjudicados a Indra– aún no se han firmado acuerdos y está por ver si son en las mismas condiciones para garantizar su construcción en Asturias.

Los nuevos PEM.

Además, la antigua cúpula de Indra había anunciado que pujaría por los nuevos contratos de los PEM para incrementar la cartera de pedidos para su filial de vehículos militares con epicentro en Asturias.

Tess Defence.

Desde el pasado año, Indra tiene el control de Tess Defence, consorcio del que forman parte también Santa Bárbara Sistemas, con planta de producción en Trubia, Escribano M&E y SAPA. Este consorcio fabrica el blindado 8x8 "Dragón" en la planta de Santa Bárbara en Trubia. Las fases principales se realizan allí pero Indra impuso que la integración final pasara a partir de este año al Tallerón, lo que supone que la producción se mantenga en Asturias.

Santa Bárbara.

Bajo la dirección de Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos, la relación de Indra con Santa Bárbara Sistemas, la filial española de General Dynamics European Landsystems (GDELS) ha sido tirante. Indra tenía prisa por dotarse de capacidades para la fabricación de blindados y se lanzó a la compra de Santa Bárbara, pero la matriz estadounidense de la compañía se negó a vender. De socios en Tess, pasaron a ser rivales en la captación de contratos de los PEM y la batalla acabó en los juzgados por la adjudicación de créditos a Indra para los obuses autopropulsados, un contrato que ansiaba Santa Bárbara y para el que había desarrollado desde Asturias el modelo Némesis. No obstante, Santa Bárbara –que se llevó como "premio de consolación" el contrato de actualización de los carros de combate Pizarro en los PEM– nunca ha cerrado la puerta a colaborar con Indra en los proyectos que esta tiene adjudicados y, en los últimos tiempos, se estaban estableciendo puentes entre las dos compañías. Indra y Santa Bárbara son claves para convertir al sector de la defensa en un motor para la reindustrialización de Asturias y el cambio en la dirección de Indra podría contribuir a recuperar plenamente el entendimiento.

El empleo.

La operación Asturias de Indra tenía establecidos unos objetivos de 850 empleos al cierre de 2027. En ellos se incluyen los 200 trabajadores que ya tiene la multinacional en el parque tecnológico de Gijón –la mayoría en tecnologías de control aéreo–, los 155 que asumió del Tallerón de Duro Felguera y las contrataciones que ya se han hecho para esa instalación y que ya han elevado su plantilla hasta 192 trabajadores. Es decir, entre lo que queda de año y 2027 se contratarían a más de 400 trabajadores en Asturias.

La cadena de suministro.

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Los planes de Indra pasaban por generar actividad y empleo de forma directa en Asturias, pero también de forma indirecta a través de la cadena de suministro. Desde que se ha puesto en marcha la división Indra Land Vehicles, la multinacional ha firmado acuerdos de colaboración con 52 empresas de las que 36 son asturianas.