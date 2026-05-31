Pablo Junceda será distinguido por la Unión Profesional de Galicia
La decisión fue refrendada por los 45 colegios profesionales que integran la entidad
P. C.
La Asamblea General de la Unión Profesional de Galicia (UPDG) ha acordado por unanimidad conceder el Premio Unión Profesional de Galicia 2026 al asturiano Pablo Junceda, director general del Sabadell Gallego y Sabadell Herrero, y director general adjunto del Banco Sabadell, en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional vinculada a Galicia y a su colaboración con los colegios profesionales de esa comunidad.
La candidatura de Pablo Junceda fue avalada inicialmente por la Junta de Gobierno de la UPDG y refrendada por los 45 colegios profesionales que integran la entidad en una asamblea celebrada el pasado 20 de mayo en la sede de Feuga, en el Campus Vida de la Universidad de Santiago de Compostela.
La organización destacó la contribución de Pablo Junceda a la mejora de las posibilidades de futuro de Galicia, su capacidad para unir la gestión bancaria con iniciativas de influencia social y pública, y el apoyo prestado durante años a la Unión Profesional de Galicia y a los profesionales de esta comunidad autónoma.
El premio será entregado el próximo 20 de junio en el Salón Obradoiro del Hotel Puerta del Camino de Santiago de Compostela, en un acto público posterior a la entrega de los Premios a la Excelencia Profesional y Compromiso Social 2026.
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