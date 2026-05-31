Va a pescar al río Llibardón, en Colunga, y tiene que pedir ayuda para salir de la espesura, al estar en una zona en pendiente y con vegetación frondosa

Efectivos de Bomberos del SEPA con base en Villaviciosa rescataron ileso a un hombre que estaba pescando en el río Llibardón, en Colunga, y no pudo regresar por sus medios, debido a que se encontraba agotado y en un terreno en pendiente y con vegetación frondosa.

Fue la Guardia Civil la que, a las 23 horas, informó a la sala 112 Asturias, tras recibir el aviso de los familiares del afectado. Posteriormente fue el propio varón quien llamó a la sala del 112 y facilitó sus coordenadas. No estaba herido, pero no podía salir de donde se encontraba.

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Tras llegar al lugar, los efectivos de bomberos localizaron al afectado y fueron abriendo camino entre la densa vegetación y ayudaron al varón a salir del lugar. Los bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 1.41 de esta madrugada.