Rescatada una mujer de 40 años que se lesionó mientras bajaba de Collado Jermoso a Codriñanes, en los Picos de Europa

Una mujer de 40 años tuvo que ser evacuada en helicóptero después de lesionarse en un pie mientras descediía del Refugio de Collado Jermoso a Codriñanes, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa. La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió una llamada de socorro a las 9.26 horas, en la que se informaba del accidente sufrido por la mujer, que le impedía continuar por sus propios medios.

El gestor del 112 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias (Sacyl), que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente, localizó la ubicación exacta de la víctima, movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al llegar, los rescatadores accedieron a la zona en grúa simple. En el lugar, la rescatadora enfermera valoró a la accidentada y le inmovilizó la pierna lesionada con una férula. A continuación, sacaron a la víctima con la enfermera rescatadora en grúa doble con triángulo de evacuación y, después, salió en grúa simple el segundo rescatador.

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Un momento del rescate. / 112 Castilla y León

La montañera fue trasladada a Riaño, donde fua asistida por medios sanitario de Castilla y Leon (Sacyl).