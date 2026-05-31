Rescatados un senderista accidentado en la canal de Amuesa, en los Picos de Europa, y una pareja mayor exhausta en Llanes

El Grupo de Rescate del SEPA, a bordo del helicóptero medicalizado, ha rescatado a un senderista que sufrió una caída y no podía continuar en el entorno de la canal de Amuesa, en Cabrales. Presentaba una lesión en un tobillo y fue evacuado al Hospital de Arriondas.

De aquí partieron hacia Llanes. Una pareja septuagenaria llamó al 112 Asturias a las 16.40 horas para indicar que estaban en el entorno de La Pereda. Habían salido de ruta, llevaban cinco horas caminando y estaban agotados. Se les indicó que aguardaran, ya que se encontraban bien, a que concluyera la intervención en Cabrales.

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Los afectados permanecieron en contacto con la sala del 112 Asturias en todo momento. A las 19.20 horas los rescatadores ya habían dejado a los afectados donde tenían estacionado su coche en San Roque La Acebal.