Rescatados tres hombres atrapados por la marea en el acantilado de Luces, en Colunga

El Grupo de Rescate del SEPA, a bordo de un helicóptero, y efectivos del parque de Villaviciosa rescataron ilesos a tres varones que se quedaron atrapados en el acantilado de Luces, en Colunga. El 112 Asturias recibió el aviso a las 20.01 horas.

Los afectados indicaron que que no habían encontrado el camino de regreso. Estaba subiendo la marea. A las 20.45 horas, los rescatadores dejaron a los afectados, ilesos, con los efectivos de Villaviciosa movilizados.

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La sala del 112 Asturias informó del suceso al SAMU y a la Guardia Civil.