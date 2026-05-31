Rescatados tres hombres atrapados por la marea en el acantilado de Luces, en Colunga
Los afectados fueron evacuados en helicóptero
El Grupo de Rescate del SEPA, a bordo de un helicóptero, y efectivos del parque de Villaviciosa rescataron ilesos a tres varones que se quedaron atrapados en el acantilado de Luces, en Colunga. El 112 Asturias recibió el aviso a las 20.01 horas.
Los afectados indicaron que que no habían encontrado el camino de regreso. Estaba subiendo la marea. A las 20.45 horas, los rescatadores dejaron a los afectados, ilesos, con los efectivos de Villaviciosa movilizados.
La sala del 112 Asturias informó del suceso al SAMU y a la Guardia Civil.
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