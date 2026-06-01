Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 1 de junio de 2026

Oviedo

Club LA NUEVA_ESPAÑA

A las 18.00 horas, Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo; Pantaleona Morales y Cecilia Guadalupe, de la Asociación Puente de Paz y María Jesús Banciella, delegada de Entreculturas en Asturias, protagonizan un coloquio titulado «La lucha por los derechos de las mujeres q’eqchi de Guatemala». A las 19.30 horas, José Manuel Martínez Guisasola, doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma impartirá una conferencia titulada «De la batalla económica a la batalla cultural: la influencia del neomarxismo en la descomposición de occidente». Será presentado por Esteban Fernández-Alú, presidente del Ateneo de Oviedo, notario y miembro de la Real Academia de la Jurisprudencia de Asturias. Entrada libre.

Jornadas de la Sidra

Desde hoy y hasta el domingo, unos 33 establecimientos hosteleros de la ciudad participan en las Jornadas Gastronómicas de la Sidra, en las que ofertarán platos elaborados con la bebida autóctona. La actividad está enmarcada en la programación en torno a la Preba de la Sidra del fin de semana.

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Exposición centro sociales

Oviedo acoge del 1 al 5 de junio la Exposición de Actividades Artesanales de los centros sociales del municipio, una iniciativa que pone en valor el trabajo creativo y formativo desarrollado a lo largo del curso en la red municipal de centros sociales. La muestra podrá visitarse en el Auditorio Príncipe Felipe y será inaugurada el próximo 1 de junio a las 18.00 horas. Permanecerá abierta al público hasta el 5 de junio, fecha en la que tendrá lugar la clausura a las 14:00 horas. La exposición reunirá un total de 310 trabajos artesanales.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Exposición fotográfica «Benisesas»

El Centro Social Buenavista acoge del 15 de mayo al 7 de junio la exposición fotográfica «Beninesas. El papel de la mujer en Benín», una muestra compuesta por 24 fotografías que retratan escenas cotidianas de la vida diaria de las mujeres en este país africano.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) acoge hasta el 7 de junio la exposición «Odio los bodegones», una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción «Odio los pasodobles» del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas, viernes de 17.00 a 0.00 horas, sábados de 13.00 a 0.00 horas y domingos de 12.00 a 20.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Librería de Bolsillo

La escritora madrileña Chelo Sierra, que en la actualidad realiza su residencia literaria en Gijón, va a presentar hoy su libro «El único animal», a las 20.00 horas en la Librería de Bolsillo. El encuentro constará de un diálogo con la autora del libro, que estará acompañada por Inaciu Galán, director de la Residencia, con quien conversará sobre la trayectoria de su escritura.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, tendrá lugar la tercera de las sesiones del Ciclo de Proyecciones Audiovisuales «Imágenes de un viaje» que organiza el Ateneo Obrero de Gijón. En esta sesión Agadía ofrece un recorrido visual y personal por «Marruecos. El vecino desconocido». Será en el salón de actos de la Escuela de Comercio.

Pumarín Gijón Sur

El Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur acoge hoy en el salón de actos una cita de Teatro para adultos con «muestras de teatro», de la mano de la Universidad Popular a las 18.30 y 19.30 horas. Entrada libre hasta completa el aforo.

Tertulia Feminista

El Antiguo Instituto acoge hoy, a las 19.30 horas, la conferencia «Presente y futuro de la agenda feminista» de la mano de la Comadre de Oro Ana de Miguel, profesora de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Feminista. El acto está organizado por la Tertulia Feminista «Les Comadres».

Avilés y comarca

Teatro amateur en Los Canapés

A partir de las 19.00 horas en el centro sociocultural de Los Canapés, la compañía Teatro Padre Coll, de La Felguera, representará la obra para público adulto «Vaya par de dos». La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto de violonchelo en el Julián Orbón

Como colofón al curso, el alumnado de violonchelo del conseervatorio municipal Julián Orbón ofrecerá un concierto bajo la dirección de los profesores Katalin Illés y Alberto Gorrochategue. A partir de las 17.00 horas en el auditorio del mismo conservatorio. La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto de oboe en el Julián Orbón

A partir de las 18.00 horas, el alumnado de oboe del conservatorio municipal Julián Orbón dará su concierto de fin de curso en la sala de usos múltiples del edificio. Será bajo la dirección del profesor Pablo Robles. La entrada es libre hasta completar aforo.

Tapas en el Carbayedo

El barrio avilesino celebra hasta el 7 de junio la III CarbaTapa, organizada por la asociación Disfruta Carbayedo. Nueve establecimientos participan con sus elaboraciones, que podrán degustarse en el horario fijado por cada local. Habrá votación popular y sorteo de regalos.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Las Cuencas

Rutas contra la soledad en Mieres

Prosigue el programa «Mieres contigo» contra la soledad no deseada. Hoy habrá una ruta senderista, la de Vega de San Pedro, de 9.00 a 11.30 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

Noticias relacionadas

Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado de Luarca, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.