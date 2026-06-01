Asturias se encamina a un año 2026 histórico en turismo: tan solo en el primer cuatrimestre ya durmieron más de un millón de personas en la región (y aún está por llegar el eclipse)

El año 2026 va camino de ser histórico para el turismo asturiano. Tan solo en el primer cuatrimestre de este año ya han sido más de un millón de personas las que durmieron en la región, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 527.868 viajeros los que han pasado ya por la comunidad. Datos que permiten celebrar al Gobierno del Principado que "se confirma la solidez del sector".Todo ello en un momento en el que se debate la implantación de una tasa turística a los visitantes (se prevé que se empezará en la Semana Santa de 2027), que se cobrará a través de los alojamientos, y que cuenta con el rechazo en bloque de la patronal del sector.

A tales cifras se une, recalcan, la buena acogida de los Bonos de Turismo Rural, de los que ya se ha comercializado más del 80% de las 9.300 unidades disponibles, confirma la solidez del sector en la comunidad.

Por cuarto año consecutivo, el Principado supera el millón de estancias entre enero y abril. Pero hay que tener en cuenta, además, que las visitas irán a más con el verano por delante y también con una fecha clave en el calendario que ya apunta a record, el eclipse del 12 de agosto. El fenómeno ya tiró de las reservas hace muchos meses y a día de hoy es difícil encontrar plaza de alojamiento en Asturias.

Asturias recibió un total de 2.761.205 viajeros alojados en 2025, lo que supuso un leve descenso del 2,3% respecto a las cifras de 2024.

Turistas en Cudillero. / MIKI LOPEZ

Según el Principado, la evolución hasta ahora se apoya en el dinamismo del turismo rural, uno de los segmentos con mejor comportamiento y en el que los bonos de descuento (se financia hasta la mitad del alojamiento) están contribuyendo a impulsar la demanda, favorecer la desestacionalización y distribuir la actividad por todo el territorio.

Cuatrimestre rural al alza

En este periodo, el turismo rural recibió a 54.354 viajeros, un 8,2% más que en el mismo periodo de 2025, y alcanzó las 136.878 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 10,7% y el mejor dato de la serie para un primer cuatrimestre.

También registran una evolución positiva los apartamentos turísticos, que suman 30.765 visitantes, un 23,3% más que hace un año, y 75.800 pernoctaciones, con un crecimiento del 11,2%. Por su parte, los albergues alcanzan los 6.199 viajeros, un 20,3% más, y las 17.192 estancias, lo que supone un incremento del 24,4%.

El sector hotelero presenta igualmente indicadores favorables. En abril, la tarifa media diaria se situó en 78,1 euros, un 6,8% más que en el mismo mes del año pasado, mientras que el índice de precios hoteleros aumentó un 4,6%.

En cuanto al empleo, los hoteles asturianos dieron trabajo a 2.899 personas en abril, un 1,5% más que en el mismo período de 2025.