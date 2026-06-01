Asturias prepara un protocolo "domiciliario" para los tres viajeros del crucero con hantavirus

La sanidad asturiana se está preparando para la eventualidad de que los tres afectados por hantavirus de la región, ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid desde el pasado 11 de mayo, puedan ser enviados a Asturias para realizar la última fase de aislamiento en sus propios domicilios.

Así lo ha explicado esta mañana en Gijón la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra. “Siguen haciéndose pruebas PCR”, ha indicado la doctora Saavedra, quien se halla a la espera de que el Ministerio de Sanidad convoque una reunión con las comunidades autónomas que tiene como objetivo “decidir qué se va a hacer en las últimas semanas de observación”.

Asturias se prepara

Mientras tanto, ha indicado la titular de Salud, en Asturias se ha configurado “un grupo de trabajo” del Servicio de Salud (Sespa) y de área de Salud Pública cuyo cometido consiste en “preparar un protocolo” por si finalmente se decide que sigan “una observación domiciliaria en las últimas semanas”.

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Hace tres semanas que los 13 españoles que viajaban en el crucero de Países Bajos “MV Hondius”, escenario de un brote de hantavirus, cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.