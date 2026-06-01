Asturias tendrá un nuevo programa para eliminar lobos en verano, asegura el Consejero de Medio Rural en la Junta

A lo largo del próximo verano Asturias volverá a tener un programa de control poblacional del lobo que permita retomar la eliminación de ejemplares y atender la demanda de los ganaderos, hartos de los ataques a sus reses. Así se comprometió el consejero de Medio Rural, el socialista Marcelino Marcos Líndez, este mismo lunes durante la comisión del área celebrada en la Junta General del Principado. Marcos reiteró, a preguntas de Vox, que en junio estará listo el nuevo decreto que deberá modificar un articulo del plan de gestión del lobo que en febrero tumbó el Tribunal Supremo. Esto llevó a paralizar el programa de control en marcha desde mayo del año pasado: estaba previsto matar 53 lobos y se quedó en 44.

El nuevo programa de control se elaborará “automáticamente una vez se apruebe el decreto, la idea es a lo largo del verano”, aseguró el Consejero, al que la derecha (PP, Vox y Foro) atizó durante la comisión tanto por la gestión del lobo, un “timo a los ganaderos” en palabras del diputado popular Luis Venta, como por las 11 sentencias acumuladas por el departamento de Marcos contrarias a su intervención en la IGP Ternera Asturiana. “Genera sensación de inseguridad tanta sentencia en contra. Aquí se equivoca todo el mundo menos la consejería. Es usted como un kamikaze que va en dirección contraria y piensa que los de enfrente son los que van mal”, remató Adrián Pumares (Foro).

El nuevo programa de control del lobo se basará en el último censo de 2025, presentado recientemente por el Principado y que recoge un aumento de las manadas hasta medio centenar (fueron 45 las contabilizadas en 2023). Unas cifras, por cierto, que ha cuestionado el Gobierno central a través del Ministerio de Transición Ecológica, que sostiene que no hay mejoría en la población y que no hay base para declarar favorable el estado de la especie.

Dimisión

Tanto la portavoz de Vox, Carolina López, como Luis Venta volvieron a pedir a Marcos su dimisión. “Ha pasado ser de cargo público a carga pública para la ganadería”, señaló la primera. El diputado del PP habló de “récord guinnes” de fallos contrarios en democracia el que acumula el consejero, al que comparó con el presidente Pedro Sánchez por su aferramiento al cargo con un similar “manual de resistencia”.

El Consejero, que se quejó de que los asuntos llevados por la oposición a la comisión fueron ya tratados en reuniones anteriores y en un pleno -“solo buscan desgastar a este gobierno”-, aguantó el tirón: “El campo es hoy más rico, hay gente que trabaja de sol a sol y lo que nos pide es gestión, presupuesto, certidumbre, y no discursos inflamados para redes. Ustedes aprovechan cualquier papel de un juzgado para criticar mi gestión, pero mi responsabilidad es trabajar ara todos”.