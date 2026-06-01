Asturias, a lo Willy Fog: guía completa de cómo disfrutar del paraíso natural desde el cielo con viajes en globo, parapente, avioneta o helicóptero

¿Te gustaría descubrir Asturias a Willy Fog? La región ofrece, durante todo el año, un gran número de viajes desde las alturas. No solo en globo aerostático, como hacía el famoso personaje de dibujos animados que daba la vuelta al mundo en 80 días, sino también en parapente, avioneta o helicóptero. Diversas empresas ofrecen trayectos a diario para observar el Paraíso Natural desde una perspectiva única.

Aviso para viajeros: estas experiencias se deben reservar con tiempo, sobre todo en temporada alta, ya que las plazas son limitadas. Además, las salidas están sujetas a las condiciones meteorológicas del día, pudiendo cancelarse por vientos fuertes. Sin embargo, estos casos son raros, especialmente en zonas del interior de Asturias.

Globo aerostático

La plataforma "Reserva Gijón" ofrece vuelos en globo teniendo como zona principal la Comarca de la Sidra, concretamente Vega de Sariego, por su paisaje de gran calidad y, como secundaria, Piloña y Gijón. Los vuelos, tras una breve charla de seguridad, duran más o menos una hora (la actividad completa, tres). Una vez en tierra, el servicio incluye la celebración del bautismo aéreo, que consiste en un brindis con una copa de sidra espumosa y refrescos, embutidos ibéricos, entrega de diplomas... y los profesionales comparten diferentes anécdotas de la profesión.

Las fotos y vídeos también están incluidos, además del transporte al punto de inicio mediante un vehículo de la empresa y, por último, un seguro de vuelo. Siempre que la climatología lo permita, los vuelos tienen lugar todos los días del año, al amanecer. El precio por persona en un vuelo compartido es de 180€ y, en un vuelo privado de máximo dos personas, 950€, los fines de semana. Recomiendan que los viajeros tengan una edad mínima a partir de 6 años y la ropa que se debe llevar es cómoda, así como el calzado, estando prohibidos los tacones y las sandalias. Tampoco hace falta ropa de abrigo extra, ya que la sensación térmica es la misma que en tierra.

Tanto turistas como locales suelen acudir también a la empresa asturiana 'Volar en Asturias', cuyos viajes son aptos para todas las edades y con vistas de toda Asturias desde varias zonas de vuelo: tres en la costa de Gijón desde tres lugares diferentes, con vistas al mar Cantábrico; Piloña, con vuelos tranquilos por la poca intensidad del viento; Oviedo, desde donde se ven infraestructuras importantes como la catedral, el Calatrava o el HUCA; y Sariego, una de las zonas más pintorescas para volar en el Principado, en la que los viajeros disfrutan de los amaneceres y de una panorámica de la mayor llanura de Asturias, con vistas a la sierra del Aramo, Oviedo, la ría de Villaviciosa, los Picos de Europa (desde la distancia) y más.

La duración de la actividad completa es de entre 2 y 3 horas y se recomienda llevar ropa cómoda y cámara de fotos, aunque el personal también inmortalizará ciertos paisajes. Los precios son de 209€ el viaje individual, 190€ por persona si se va en grupo, 390€ si se va en pareja y 975€ para un viaje privado de dos personas. Al finalizar la actividad, se ofrecerá un picnic y se entregarán diplomas.

Jorge Iglesias, director de "Volar en Asturias", asegura que las rutas predilectas de los clientes son Gijón y la Comarca de la Sidra (con salida en Sariego), conscientes de lo paradisíaco de los paisajes. Para reservar el viaje, en este caso no es necesario hacerlo con demasiada antelación, ya que habitualmente los trayectos se agendan con aproximadamente dos semanas antes, incluso durante el verano.

"Hemos recibido consultas de algunos turistas para ver el eclipse solar del 12 de agosto desde el cielo. De momento no hemos cerrado nada, aunque es posible que hagamos alguna actividad a la vista de la demanda", comenta.

Parapente

La empresa más destacada para este tipo de actividad es "Parapente Asturias", que ofrece vuelos en parapentes biplaza (aptos para cualquier persona y con cualquier minusvalía). Aseguran que en pocos minutos te familiarizas a volar sin medios mecánicos y que la sensación del vuelo a poca velocidad a cierta distancia del suelo es una experiencia única. Tienen varias opciones a elegir: desde un "vuelo en parapente exprés" (con 10 minutos de vuelo real, siendo la actividad completa de 20 minutos y con un precio de 60€) a un "vuelo parapente" (con 15 minutos de vuelo real, durando unos 30 minutos la actividad completa y con un coste de 70€) pasando por un "vuelo pilotaje", en el que en una parte del vuelo se tiene el control del parapente. El vuelo dura media hora y la actividad completa 45 minutos, aproximadamente. El precio para este viaje es de 125€.

Esta actividad cuenta con un profesional titulado con varias décadas de experiencia y material homologado y revisado, así como seguro R.C. y accidentes. Sobre el horario y el lugar, son determinados por la previsión de viento, por lo que depende de dónde se pueda tener un vuelo de calidad cada día. Si se quiere grabar en vídeo la experiencia, desde la empresa piden llevar una micro SD clase 10 desde casa.

Otra opción es "Parapente factory", donde ofrecen vuelos en un parapente biplaza sobre el mar de Gijón por 85€, que incluye material de calidad, un piloto profesional titulado, la grabación de un vídeo y todos los medios necesarios.

Archivo - Imagen de archivo de una persona practicando parapente. / EMERGENCIAS 112 - Archivo

Avioneta o helicóptero

Se ofrecen diferentes vuelos en avioneta biplaza (con sus explicaciones previas y los seguros pertinentes) con los que descubrir las montañas, los valles y la costa de Asturias desde una perspectiva única e inolvidable. Se recomienda llevar ropa de abrigo, gafas de sol, cámara de fotos y evitar comidas pesadas antes de volar. No hace falta tener experiencia previa ni ningún nivel físico ya que es una actividad apta para la mayoría de las personas, siempre que no se tenga un miedo extremo a las alturas o que existan condiciones médicas que lo desaconsejen. En este tipo de viaje se pueden observar todos los detalles de los diferentes paisajes asturianos desde una vista muy poco común.

"Yumping" es la página de reservas que conecta las actividades de las empresas con los clientes, proporciona la opción tanto de reservarlas como de regalarlas (el destinatario tiene 90 días para activar el bono y elegir cualquier fecha disponible). Si la actividad se cancela por mal tiempo, esta plataforma lo soluciona, teniendo la posibilidad de cambiar de fecha o de pedir un reembolso del 100% del importe. Dentro del territorio asturiano, esta página tiene varias ofertas activas, como:

Vuelo de montaña por la sierra del Aramo. Mientras se está acompañado de un piloto profesional, la avioneta sobrevuela diferentes zonas de Asturias durante una hora. La ruta comienza en el Aeródromo de La Morgal y pasa por Oviedo y la sierra del Aramo . Esta actividad tiene un precio de 160€.

. Esta actividad tiene un precio de 160€. Trayecto por Lugo de Llanera. En esta posición, desde el cielo, se pueden ver zonas típicas mineras como la comarca del Nora con el posterior sobrevuelo por el paraje natural de la Cebera, conocido por su bosque centenario. La sesión dura unos 50 minutos, siendo de una hora y media en total, y cuesta 230€.

como la comarca del Nora con el posterior sobrevuelo por el paraje natural de la Cebera, conocido por su bosque centenario. La sesión dura unos 50 minutos, siendo de una hora y media en total, y cuesta 230€. Vuelo por la costa. Se recorren lugares como Gijón o Siero durante aproximadamente una hora y, volando entre las nubes, se aprecia una buena panorámica de Cabo Peñas. Este viaje se realiza por un precio de 160€.

También hay actividades prácticas disponibles, como "piloto de helicóptero por un día con 1 hora de vuelo", en la que se puede experimentar la sensación de tener los mandos de un helicóptero a la vez que se observan paisajes preciosos. La duración es de dos horas, divididas en una hora de práctica y otra de teoría, previa al vuelo, en la que enseñan conceptos básicos de pilotaje.

Durante el vuelo, un guía experto va enseñando y supervisando en todo momento. Además, por un suplemento, se puede traer a otra persona para que acompañe a este nuevo piloto durante su hora al mando del helicóptero. Cuando la actividad llega a su fin, se entrega un diploma. El horario de esta actividad está adaptado a los del aeródromo y el precio es de 200€.

Además, "Heliastur" ofrece vuelos turísticos (aparte de la formación de nuevos pilotos en su escuela). En Asturias, esta empresa opera en el aeródromo de La Morgal (Llanera). Tienen diferentes rutas establecidas, pero se les puede proponer una nueva y la estudiarán.