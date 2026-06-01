Avería en la línea AVE asturiano: retrasos tras un problema a la altura de Palencia
La incidencia en los sistemas de señalización de Palencia provoca retrasos de hasta media hora en el corredor de alta velocidad entre Asturias y Madrid
Avería en la línea ferroviaria con impacto en Asturias. Un problema en los sistemas de señalización a la altura de Villada, en la provincia de Palencia, está provocando retrasos en varias circulaciones ferroviarias y amenaza con afectar a más servicios a lo largo de la tarde. La incidencia se registra en la línea del Norte, una infraestructura clave para las conexiones de alta velocidad entre Asturias y Madrid.
Según han informado fuentes de ADIF, la avería afecta de forma parcial a los sistemas de señalización del tramo, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad y repercute en la fluidez del tráfico ferroviario. "Hay una avería que afecta de forma parcial a los sistemas de señalización y se está trabajando para solucionarla. No obstante, la circulación no está interrumpida, aunque sí se están produciendo retrasos", señalaron desde el gestor de infraestructuras.
Por el momento, la incidencia ha provocado una demora de alrededor de media hora en un tren AVE con destino Oviedo. Sin embargo, dado que se trata de un punto estratégico del corredor ferroviario que comunica Asturias con la capital de España, no se descarta que otros servicios acumulen retrasos mientras continúan las labores para resolver la avería.
ADIF mantiene movilizados a sus equipos técnicos para restablecer cuanto antes el funcionamiento normal de la infraestructura y minimizar el impacto sobre los viajeros. Mientras tanto, la circulación continúa operativa, aunque con afectaciones puntuales en los tiempos de viaje.
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