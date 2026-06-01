En avión persiguiendo un barco: la odisea de los primeros pasajeros de la nueva conexión entre Madrid y Asturias
La familia Hubbard, de Estados Unidos, perdió su crucero en Southampton y trata de incorporarse al viaje en Gijón: "Hemos venido muy rápido", dicen del primer vuelo de Air Europa de la etapa que hoy comienza
El Aeropuerto de Asturias suma desde este lunes, 1 de junio, cuatro vuelos diarios adicionales con Madrid de la mano de Air Europa. La aerolínea, que no operaba en el aeropuerto asturiano desde la pandemia, ofrecerá una llegada y una salida por la mañana y por la noche todos los días de la semana.
Los primeros pasajeros de la nueva conexión aérea de Air Europa entre Asturias y Madrid han tomado tierra en el Principado poco antes de las 9.30 horas de hoy.
Entre los pasajeros figuraba la familia estadounidense Hubbard, de Florida: el padre, Ken; su esposa, Lisa; y su hija, Kendyl. “Hemos venido muy bien y muy rápido”, comentaron al llegar. Falta les hace la rapidez, porque a bordo de un avión están persiguiendo un barco.
La cuestión requiere una explicación. Tenían previsto tomar un crucero en Southampton (Reino Unido), pero lo perdieron. Y entonces decidieron volar de Inglaterra a Madrid y, esta mañana, de Madrid a Asturias, para a continuación dirigirse al puerto de Gijón, donde el barco hace escala y ellos confían en poder incorporarse a la travesía. Sin embargo, no tienen la seguridad de que les permitan hacerlo, y su estrés en el momento del aterrizaje es grande. “Esperamos que nos admitan”, comentan a LA NUEVA ESPAÑA.
El crucero "MSC Virtuosa" tiene previsto estar atracado hoy en Gijón entre las 7.00 y las 17.00 horas. Tiene 332 metros de eslora, 8,80 metros de calado y una capacidad máxima de 6.334 pasajeros y 1.704 tripulantes. Su próxima escala es La Rochelle (Francia).
Rutas por Picos de Europa
En el mismo vuelo han llegado tres chicas jóvenes, amigas entre sí. Se trata de Sandra González, Cintia Durán y Estefanía García. Proceden, respectivamente, de Canarias, Guadalajara y Madrid, y han volado desde la capital de España para disfrutar de Asturias durante toda esta semana. “El plan es hacer rutas por Picos de Europa, básicamente”, explican. El billete Madrid-Asturias les ha costado 56 euros. El vuelo de vuelta, el próximo domingo, en Air Nostrum, les sale por unos 80 euros.
Según los datos facilitados por la compañía pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), “son más de 80 vuelos semanales, entre salidas y llegadas”, los que conectan los aeropuertos de Asturias y Adolfo Suárez Madrid-Barajas, operados por tres aerolíneas (Air Nostrum, Volotea y Air Europa), “que permiten a los asturianos conectar con más de 230 destinos de todo el mundo”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
- La doble tragedia de la familia López Bada en El Chisquillo (Colunga): dos hijos fallecidos mientras hacían las tareas del campo, uno este domingo
- Fallece un hombre al caer al río Llovones, en Colunga, con una segadora
- La tragedia de Vidalina, que se precipitó con su furgoneta cuando iba a pasar el día con su hija y su nieta en su pueblo de Tineo: 'Siempre colaboraba cuando se lo pedías
- Adiós a los sobres de plástico de azúcar y kétchup en bares y a los minichampús en hoteles: 'Tenemos que aplicar el sentido común, como hacemos en casa
- A partir de las 17 horas en el norte, incluido Asturias, llegan 'lluvias fuertes, granizo y vendavales', alertan los expertos en meteorología: 'Entre 15 y 20 litros en menos de una hora
- Alerta en los colegios asturianos: Educación se abre a suspender las clases en caso de temperaturas extremas