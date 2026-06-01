En avión persiguiendo un barco: la odisea de los primeros pasajeros de la nueva conexión entre Madrid y Asturias

El Aeropuerto de Asturias suma desde este lunes, 1 de junio, cuatro vuelos diarios adicionales con Madrid de la mano de Air Europa. La aerolínea, que no operaba en el aeropuerto asturiano desde la pandemia, ofrecerá una llegada y una salida por la mañana y por la noche todos los días de la semana.

Los primeros pasajeros de la nueva conexión aérea de Air Europa entre Asturias y Madrid han tomado tierra en el Principado poco antes de las 9.30 horas de hoy.

Entre los pasajeros figuraba la familia estadounidense Hubbard, de Florida: el padre, Ken; su esposa, Lisa; y su hija, Kendyl. “Hemos venido muy bien y muy rápido”, comentaron al llegar. Falta les hace la rapidez, porque a bordo de un avión están persiguiendo un barco.

La cuestión requiere una explicación. Tenían previsto tomar un crucero en Southampton (Reino Unido), pero lo perdieron. Y entonces decidieron volar de Inglaterra a Madrid y, esta mañana, de Madrid a Asturias, para a continuación dirigirse al puerto de Gijón, donde el barco hace escala y ellos confían en poder incorporarse a la travesía. Sin embargo, no tienen la seguridad de que les permitan hacerlo, y su estrés en el momento del aterrizaje es grande. “Esperamos que nos admitan”, comentan a LA NUEVA ESPAÑA.

El crucero "MSC Virtuosa" tiene previsto estar atracado hoy en Gijón entre las 7.00 y las 17.00 horas. Tiene 332 metros de eslora, 8,80 metros de calado y una capacidad máxima de 6.334 pasajeros y 1.704 tripulantes. Su próxima escala es La Rochelle (Francia).

De izquierda a derecha, Cintia Durán, Sandra González y Estefanía García, quienes volaron desde Madrid. / Mara Villamuza

Rutas por Picos de Europa

En el mismo vuelo han llegado tres chicas jóvenes, amigas entre sí. Se trata de Sandra González, Cintia Durán y Estefanía García. Proceden, respectivamente, de Canarias, Guadalajara y Madrid, y han volado desde la capital de España para disfrutar de Asturias durante toda esta semana. “El plan es hacer rutas por Picos de Europa, básicamente”, explican. El billete Madrid-Asturias les ha costado 56 euros. El vuelo de vuelta, el próximo domingo, en Air Nostrum, les sale por unos 80 euros.

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Según los datos facilitados por la compañía pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), “son más de 80 vuelos semanales, entre salidas y llegadas”, los que conectan los aeropuertos de Asturias y Adolfo Suárez Madrid-Barajas, operados por tres aerolíneas (Air Nostrum, Volotea y Air Europa), “que permiten a los asturianos conectar con más de 230 destinos de todo el mundo”.