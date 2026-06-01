Caen seis integrantes más de "La Santa", la banda dominicana que acabó con la vida de Emiliano Burke, por tráfico de cocaína
Parte de los arrestos se han producido este lunes en Oviedo, a cargo de la Guardia Civil, que realizó varios registros y se incautó de cocaína
La Guardia Civil continúa cortándole las alas a "La Santa", la banda de narcos dominicanos que ordenó el asesinato del panameño Emiliano Burke, al que ejecutaron en Lugo de Llanera el pasado mes de enero. Los agentes han detenido a otros seis individuos reclacionados con el grupo liderado por el dominicano Aurys Joel Castillo, "Elefante", detenido por el tiroteo de Toledo en el que murió un narco y resultaron heridos varios policías, y al que el juez que investiga el asesinato del panameño quiere relacionar formalmente con el crimen.
Parte de las detenciones se produjeron este lunes en Oviedo, con varios registros en los que se hallaron importantes cantidades de cocaína. Los arrestados sería hispanoamericanos y estarían relacionados con la red de tráfico de drogas y extorsión, especializada en "vuelcos", esto es, el robo de droga a clanes rivales.
La Guardia Civil mantiene un gran mutismo sobre la operación, que de alguna manera explotaría la iniciada con la incautación de droga en casa de José Enrique G. S., "Wirin", en Gijón. Este implicado en el crimen sería la persona que entregó a Burke 12 kilos de cocaína, que éste no pagó. Fue el propio "Wirin" quien amenazó de muerte a Burke, siempre según el atestado de la Guardia Civil. El panameño huyó de Asturias en septiembre de 2025, pero regresó a Asturias para intervenir en un juicio de tráfico de su hijo. Dos amigos suyos facilitaron esa información a "La Santa", que contrató a dos sicarios, uno de Barcelona y otro residente en Orleáns (Francia), que acabaron con la vida de Burke de cinco tiros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
- La doble tragedia de la familia López Bada en El Chisquillo (Colunga): dos hijos fallecidos mientras hacían las tareas del campo, uno este domingo
- Fallece un hombre al caer al río Llovones, en Colunga, con una segadora
- La tragedia de Vidalina, que se precipitó con su furgoneta cuando iba a pasar el día con su hija y su nieta en su pueblo de Tineo: 'Siempre colaboraba cuando se lo pedías
- Adiós a los sobres de plástico de azúcar y kétchup en bares y a los minichampús en hoteles: 'Tenemos que aplicar el sentido común, como hacemos en casa
- A partir de las 17 horas en el norte, incluido Asturias, llegan 'lluvias fuertes, granizo y vendavales', alertan los expertos en meteorología: 'Entre 15 y 20 litros en menos de una hora
- Alerta en los colegios asturianos: Educación se abre a suspender las clases en caso de temperaturas extremas