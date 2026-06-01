El consejo asesor de la Facultad de Económicas aboga por integrar la Inteligencia Artificial: "El modelo educativo debe ser los más parecido a lo que los chicos van a encontrar en las empresas y los despachos"

El Advisory Board (consejo asesor) de la Facultad de Economía y Empresa se ha reunido este lunes para definir los principales retos estratégicos a los que se enfrenta en la actualidad, entre los que cabe citar "la Inteligencia Artificial", que lo trastoca todo. Se trata por otro lado de la última reunión de este consejo asesor durante el mandado de la decana Carmen Benavides, que no dejará el cargo próximamente. El consejo asesor del centro está integrado por Banco Sabadell, Caja Rural de Asturias, DuPont, FADE, KPMG, ONTIER, PwC, R3 PWM, SERESCO, TotalEnergies, VACIERO, la Cámara de Comercio de Oviedo y CAPSA. Seis de estas firmas colaboran con la Facultad con otras tantas cátedras.

El presidente del Board, Antonio González, CEO en Asturias de la consultora R3 PWM, indicó que "hay muchos objetivos, ítems que ya están en marcha, pero hemos coincidido todos en que integrar la Inteligencia Artificial en la Facultad de Economía, en el modelo educativo, para que sea lo más parecido a lo que los chicos se van a encontrar luego en la vida real, en las empresas, en los despachos, es algo muy importante y además irrenunciable. La Inteligencia Artificial ha venido para quedarse, es muy transformadora, va muy rápido en todos los ámbitos, con lo cual conviene que la afrontemos con optimismo, con capacidad de adaptación y ver en qué te puede hacer mejor".

Francisco Vaciero, de la prestigiosa firma de asesoramiento de empresas, y primer presidente del Board, señaló la preocupación por "el impacto que va a tener la inteligencia artificial a la hora de adaptar todos los sistemas de docencia, de evaluación de capacidades de los alumnos. Yo creo que el impacto de esta nueva tecnología, que todos vamos a abrazar es tan fuerte que va a haber muchas cosas que cambiar, tanto la manera de preparar las clases como de estudiar como de evaluar a alumnos que, de repente, a golpe de botón, van a tener respuestas prácticamente para la mayor parte de las preguntas".

El vicedecano para las acreditaciones internacionales, André Carrascal, señaló por su parte que "la inteligencia artificial trastoca un poquito todo, y hay que adaptarse siempre a los nuevos cambios. Nosotros decimos que la misión de la facultad es dar a los estudiantes las mejores herramientas posibles para un mundo que está en constante cambio, y con la inteligencia artificial no puede cambiar más. Entonces, nos toca adaptarnos. Nos toca introducir todos los temas de inteligencia artificial en las líneas estratégicas, en el planeamiento del aprendizaje".

En la reunión se incluyó la revisión del avance del Plan Estratégico 2023–2028 y una actualización sobre el proceso de renovación de la acreditación AACSB (el sello de calidad más prestigioso en educación de administración de empresas a nivel mundial, que únicamente poseen el 6% de las facultades y escuelas de negocios del mundo). La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo obtuvo esta distinción en mayo de 2022 y se encuentra actualmente en fase de preparación para su primera revisión, prevista para el curso 2027–2028

La Facultad presentaó los avances de su primer foco de impacto (el dinamismo económico asturiano y la retención de talento en la región) y abrió el debate con las empresas para definir otros focos de impacto vinculados también al desarrollo regional y a la capacidad de los profesionales del centro para contribuir a solucionar problemas de nuestro entorno, momento en el que se planteó la necesidad de centrarse en la Inteligencia Artificial.

Se trataba de la última reunión de este consejo asesor durante el mandato de la decana Carmen Benavides, quien resaltó la importancia de este órgano. "Nos han asesorado en temas de docencia, de proyección e impacto social. Nos han ayudado en temas relacionados con cómo cerramos el nivel de aprendizaje y con lo que tiene que ver con nuestra relación con la empresa. Y ha demostrado cómo la colaboración pública-privada es posible, nos han apoyado en todo, siempre y desde el primer momento".

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El presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres, aseguró que "este es un ejemplo, ojalá hubiera más, de cómo desde una facultad se ha hecho algo increíble, haber conseguido la acreditación AACSB, que solo tiene otra universidad en toda España, que incluso facultades de primer nivel no han podido acceder, pues lo que hace es atraer talento a Asturias, que la gente estudie aquí, porque sabe que esta acreditación le va a dar muchas más oportunidades. Es el camino a seguir, buscar el ámbito de la colaboración público-privada con las cátedras, con este consejo asesor, escuchar a la sociedad, a las empresas, a las entidades empresariales. Ha sido un placer haber trabajado con este equipo, que termina su mandato, y que ha tenido mucho mérito haber logrado esta acreditación que solo tiene la Carlos III de Madrid y la Facultad de Económicas de Oviedo".