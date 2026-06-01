El Corte Inglés inicia "Recogida Primavera", la campaña solidaria de FESBAL y los Bancos de Alimentos asociados

El Corte Inglés se suma un año más a la “Recogida Primavera”, la campaña solidaria de FESBAL y los Bancos de Alimentos asociados. Aunque la campaña comienza oficialmente el 5 de junio, en centros de Supermercado El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Sanchez Romero los clientes pueden participar en la recogida desde hoy, día 1, tanto de forma presencial como en compras online en la app y en las webs www.elcorteingles.es/supermercado/ y www.hipercor.es. Gracias a esta iniciativa, más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad podrán recibir productos de primera necesidad.

Para participar en la recogida, los clientes podrán seleccionar una de las siguientes aportaciones económicas antes de efectuar el pago: 1€, 3€, 5€, 10€, 25€ o 50€. Los clientes que acudan a tienda también contarán con la posibilidad ayudar con el importe que deseen. Además, al final de la recogida, El Corte Inglés realizará una aportación adicional equivalente al 10% de la recaudación obtenida que se destinará a financiar los productos que los Bancos de Alimentos de cada comunidad autónoma consideren más necesarios.

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La alianza entre El Corte Inglés y FESBAL, se mantiene desde hace más de diez años y responde al compromiso de la compañía con la sociedad. Además de proporcionar apoyo a los 53 Bancos de Alimentos asociados a FESBAL, esta modalidad de donación permite adaptar la recaudación a las circunstancias de las personas beneficiarias de cada comunidad autónoma, personalizando la compra de alimentos según lo que haga falta en cada momento, así como reducir el impacto ambiental de la recogida, eliminando procesos y costes logísticos innecesarios.