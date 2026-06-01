La Facultad de Economía planea integrar la IA en los planes de estudio

El Advisory Board (consejo asesor) de la Facultad de Economía y Empresa se ha reunido este lunes para definir los principales retos estratégicos a los que se enfrenta, entre los que cabe citar la Inteligencia Artificial (IA), que lo trastoca todo. Se trata de la última reunión de este consejo asesor durante el mandado de la decana Carmen Benavides. El consejo está integrado por Banco Sabadell, Caja Rural de Asturias, DuPont, FADE, KPMG, Ontier, PwC, R3 PWM, Seresco, TotalEnergies, Vaciero, la Cámara de Oviedo y Capsa. Seis de estas firmas colaboran con la Facultad con cátedras.

El presidente del consejo asesor, Antonio González, CEO de la consultora R3 PWM, indicó que "hay muchos objetivos en marcha, pero hemos coincidido todos en que integrar la Inteligencia Artificial en la Facultad de Economía, en el modelo educativo, para que sea lo más parecido a lo que los chicos se van a encontrar luego en la vida real, en las empresas, en los despachos, es algo muy importante e irrenunciable. La IA ha venido para quedarse, es muy transformadora, va muy rápido en todos los ámbitos, con lo cual conviene que la afrontemos con optimismo y capacidad de adaptación".

Francisco Vaciero, y primer presidente del Advisory Board, señaló la preocupación por "el impacto que va a tener la IA a la hora de adaptar todos los sistemas de docencia y evaluación de capacidades de los alumnos. Yo creo que el impacto de esta nueva tecnología, que todos vamos a abrazar, es tan fuerte que va a haber muchas cosas que cambiar, tanto la manera de preparar las clases como de estudiar como de evaluar a alumnos que, de repente, a golpe de botón, van a tener respuestas para la mayor parte de las preguntas".

El vicedecano para las acreditaciones internacionales, André Carrascal, señaló por su parte que "la inteligencia artificial trastoca un poquito todo, y hay que adaptarse. La misión de la facultad es dar a los estudiantes las mejores herramientas posibles para un mundo que está en constante cambio. Nos toca introducir todos los temas de IA en las líneas estratégicas, en el planeamiento del aprendizaje".

En la reunión se incluyó la revisión del avance del Plan Estratégico 2023–2028 y una actualización sobre el proceso de renovación de la acreditación AACSB (el sello de calidad más prestigioso en educación de administración de empresas a nivel mundial, que únicamente poseen el 6% de las facultades y escuelas de negocios del mundo). La Facultad obtuvo esta distinción en mayo de 2022 y se encuentra en fase de preparación para su primera revisión, prevista para el curso 2027–2028.

La Facultad presentó los avances de su primer foco de impacto (el dinamismo económico asturiano y la retención de talento en la región) y abrió el debate con las empresas para definir otros vinculados también al desarrollo regional y a la capacidad de los profesionales del centro para contribuir a solucionar problemas del entorno.

Se trataba de la última reunión de este consejo asesor durante el mandato de la actual decana Carmen Benavides, quien resaltó la importancia de este órgano. "Nos han asesorado en temas de docencia, de proyección e impacto social. Nos han ayudado en temas relacionados con cómo cerramos el nivel de aprendizaje y con lo que tiene que ver con nuestra relación con la empresa. Y ha demostrado cómo la colaboración pública-privada es posible, nos han apoyado en todo, siempre y desde el primer momento".

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El presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres, aseguró que "este es un ejemplo de cómo desde una facultad se ha hecho algo increíble, haber conseguido la acreditación AACSB, que solo tiene otra universidad en España, que incluso facultades de primer nivel no han podido acceder, pues lo que hace es atraer talento a Asturias, que la gente estudie aquí, porque sabe que esta acreditación le va a dar muchas más oportunidades. Es el camino a seguir, buscar el ámbito de la colaboración público-privada con las cátedras, con este consejo asesor, escuchar a la sociedad, a las empresas, y entidades empresariales".