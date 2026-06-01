La fórmula astur en geopolítica: China se alía con débiles y EE UU con ricos
El economista y sociólogo Mauro Guillén estima que la potencia asiática acabará por perder su ventaja actual en IA
C. Jiménez
El aislamiento geográfico, el régimen político, el declive demográfico y los conflictos étnicos internos son algunos de los condicionantes que señala el sociólogo y economista de raíces asturianas Mauro Guillén, profesor de la escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, acerca de las limitaciones de China para lograr la hegemonía mundial. Guillén intervino recientemente en la Cámara de Comercio de Oviedo, para profundizar en el asunto con una conferencia que llevaba por título "¿Podrá China desbancar a Estados Unidos?", y explicó que esa supuesta debilidad china también resulta atribuible a la falta de atractivo para los inmigrantes y la pobreza de sus aliados. Pero no solo. El sociólogo y econocimista cuyas raíces se asientan entre el Principado de Asturias y Castilla y León añade algunos factores más a la ecuación: la productividad de la potencia asiática, estima, decaerá y ello implicará, advierte, que sin perder su actual liderazgo en Inteligencia Artificial (IA) y robótica, acabará por alcanzarles Estados Unidos.
La fórmula del profesor de la Universidad de Pensilvania es que, gradualmente, la economía estadounidense acabará por incorporarse a esa carrera por la tecnología con nuevos desarrollos. Los aliados estadounidenses pertenecen a grupos de influencia y riqueza, mientras China continúa asentada en cierto aislamiento que limita el poder de sus alianzas.
En ese contexto geopolítico en el que los liderazgos mundiales recaen en quienes controlan la tecnología –Guillén entiende que el liderazgo de China es claro en la puesta en práctica de la IA y la robótica–, Europa y España aún tienen pendiente de jugar una última carta. O varias. A juicio del economista y sociólogo, cualquier apuesta en este sentido pasa por mayor inversión en educación, y por una política de inmigración ordenada y recalcando la de alta cualificación. Por ello, insiste en educar a la clase política sobre la importancia de estos puntos.
La visión macro del economista le llevó a recordar durante su conferencia en la Cámara de Comercio de Oviedo las palabras de Karl Marx acerca de que la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa. Por ello, y sin aventurarse a hacer predicciones demográficas Mauro Guillén expuso que el índice de hegemonía mundial en esta guerra asimétrica entre Estados Unidos y China o entre Europa y China se gana a base de "no perder". Y para ello también se hace necesario apoyarse en la IA. Si la Inteligencia Artificial, apunta el experto, causa desempleo, a corto plazo, las parejas optarían por tener menos bebés, pero si la misma IA aumenta la productividad a largo plazo, eso puede revertir el envejecimiento y el declive de la población.
¿Quién es más probable que sobreviva en ese contexto? El economista asturleonés, profesor de la escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, considera que los gigantes tecnológicos chinos, tal como explicó en su conferencia, se encuentran bien posicionados, pero para ser poder hegemónico global necesita superar su apoyo a un "neoliberalismo descafeinado".
"Si Estados Unidos consigue alejarse de las tendencias políticas contrarias a la inmigración y aumentar la entrada de población en las próximas décadas, impedirá que China se convierta en la primera potencia", afirmó Guillén en Oviedo.
En su conferencia del pasado mayo en la Cámara de Comercio también citó otros problemas que, a su juicio, tiene China, como el aislamiento geográfico (al carecer de salida directa al océano), su ideología anti-liberal y nacionalista ("frente a la ideología liberal clásica estadounidense, que es más exportable"), y el poder del Partido Comunista. "Estos elementos plantean la duda de si realmente quieren ser el poder hegemónico global", apuntó.
Y concluyó diciendo que
no hay ningún experto, en la actualidad, que prediga que China superará a Estados Unidos en hegemonía global. "Todo depende de la robótica y la IA y su influencia sobre la productividad". Y añade más: "Y de que EE UU mantenga y aumente la inmigración".
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