Indra confía en despejar esta semana la operación de Barros
La multinacional espera completar ya en corto plazo la compra del antiguo taller de Duro Felguera por el que ofreció 6 millones de euros
La semana que comienza hoy se anuncia decisiva para la última operación de Indra en Asturias. La multinacional de la tecnología y la defensa tiene en su punto de mira el taller de Barros, en Langreo, propiedad de Duro Felguera, para dar forma a sus previsiones de carga de trabajo y nuevos proyectos. En ese contexto Indra confía en tener la resolución sobre este asunto esta misma semana.
La compañía presentó una oferta por el taller de Barros que rondaba los 5 millones de euros, una cantidad que Duro Felguera consideraba alejada de los precios de mercado que puede alcanzar la parcela, con una superficie de 78.000 metros cuadrados, varias naves edificadas, terrenos libres y acceso directo al desdoblado Corredor del Nalón.
Posteriormente, Indra mejoró la oferta inicial por el antiguo taller de Felguera Construcciones Mecánicas en Barros y ofreció 6 millones de euros, según apuntaron fuentes al corriente de la operación. Con ese millón de euros más Indra quiere cerrar de inmediato la operación. ¿La razón? Le urge contar con instalaciones para fabricar los vehículos blindados incluidos en los programas que ya le ha adjudicado el Ministerio de Defensa. Esos contratos tienen un plazo de ejecución y la compañía aún tendría que acondicionar las instalaciones.
De cerrarse un acuerdo, la operación de Barros sería una pieza más en el puzzle para convertir al sector de la defensa en una gran oportunidad de desarrollo económico para la región. Queda por concretar si la nueva cúpula directiva de la compañía quiere mantener la apuesta de hacer del Tallerón de Gijón el epicentro de la división de vehículos militares.
El nombramiento de Ángel Simón como presidente y el anuncio de Josep María Recasens como nuevo consejero delegado con poderes ejecutivos es todavía reciente. Serán ratificados en la junta de accionistas el 30 de junio. La expectativa es máxima acerca de si persisten en los planes de Indra para Asturias que se trazaron durante la época en la que Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos estaban a los mandos de la compañía.
El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, expresó a principios de la semana pasada su confianza en que "en las próximas fechas" Indra compre a Duro Felguera su taller de Barros para establecer allí una segunda fábrica de blindados.
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