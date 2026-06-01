Indra, bajo la presidencia de Simón, acentúa su apuesta por Cataluña: crea la figura del director territorial y anuncia la creación de 1.500 empleos

Indra, empresa clave para la reindustrialización de Asturias, acentúa su apuesta por Cataluña. La multinacional, presidida ahora por el catalán Ángel Simón y que tendrá como consejero delegado a Josep Maria Recansens, ha creado la figura del director territorial de Cataluña, cargo que ocupará el ingeniero Enric Blanco. Además, Indra ha anunciado que pretende crear 1.500 empleos en Cataluña.

“Indra apuesta de forma clara por Cataluña y refuerza su presencia en el territorio con la incorporación de un delegado territorial”, señalaron fuentes de la compañía, que añadieron que la previsión de la compañía es generar hasta 1.500 nuevos empleos en Cataluña y superar los 550 millones de euros de actividad vinculada a sectores estratégicos como defensa, ciberseguridad, espacio y digitalización avanzada.

Indra está activando una "estrategia de territorialización y crecimiento industrial" que, de momento, se traduce en un refuerzo de su presencia tecnológica y empresarial en Cataluña con la incorporación de Enric Blasco como nuevo director territorial de la compañía, con efectos a partir del próximo 1 de julio.

La compañía destacó que Blasco (Sabadell, 1972) es ingeniero industrial, empresario y uno de los principales referentes de la transformación digital aplicada a la ingeniería y las infraestructuras en España. Fundador y consejero delegado del grupo de ingeniería IDP, convirtió la compañía, nacida en Sabadell, en una firma internacional con presencia en más de 50 países y especializada en BIM, digitalización industrial, infraestructuras tecnológicas y gestión avanzada de activos. Bajo su liderazgo, IDP se consolidó como una de las ingenierías más innovadoras de Europa, culminando en 2024 con su integración en el grupo internacional Bureau Veritas.

A lo largo de su trayectoria, Blasco ha impulsado proyectos vinculados a la industria, la energía, las infraestructuras, los centros de datos y la innovación tecnológica, manteniendo además una destacada implicación institucional y empresarial en Cataluña. Actualmente es presidente de CASSA y, desde su nueva responsabilidad en Indra, asumirá la máxima responsabilidad de la compañía en Cataluña, liderando la estrategia territorial y la relación institucional y empresarial en el territorio, reportando al CEO de Indra, Josep Maria Recasens.

La designación de Enric Blasco, junto con la realizada hace unos meses de Anna Ortí como directora de negocio en Cataluña, refuerza la estructura de territorial de Indra en Cataluña.

La incorporación de Enric Blasco se enmarca en la estrategia de crecimiento que Indra presentó recientemente en Barcelona de la mano de Ángel Simón. En dicho encuentro, la compañía reunió a más de 200 empresas, startups, universidades y centros de investigación, y anunció nuevas alianzas industriales y tecnológicas con el ecosistema empresarial catalán. Fue un acto similar al que la anterior cúpula de Indra, encabezada por Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos, había hecho en marzo en la fábrica de la Vega en Oviedo para simbolizar la apuesta clara que, por entonces, había por Asturias.

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La previsión de Indra es generar hasta 1.500 nuevos empleos en Cataluña y superar los 550 millones de euros de actividad vinculada a sectores estratégicos como defensa, ciberseguridad, espacio y digitalización avanzada. "Con este movimiento, Indra consolida su apuesta por Cataluña como uno de sus principales polos industriales y tecnológicos en España", destacó la compañía.