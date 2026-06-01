La Junta rechaza solicitar a la Sindicatura un informe sobre los 6 millones que concedió el Principado a Duro

La Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado, con diez votos en contra y nueve a favor, ha rechazado solicitar a la Sindicatura de Cuentas un informe respecto al tratamiento contable, presupuestario y de auditoría del préstamo de seis millones de euros que el Principado, a través de la Sociedad Regional de Participación (SRP), concedió a Duro Felguera en 2021.

"Es un ejercicio de oportunismo político", señaló José Ramón Fernández Huerga, portavoz del PSOE en la comisión de Hacienda. "Se pretenden generar sombras de sospecha sobre una decisión acordada con transparencia", señaló por su parte Delia Campomanes, portavoz de Convocatoria por Asturies.

Las dos formaciones socias de Gobierno en Asturias, que destacaron la relevancia de Duro Felguera para la región y la situación en la que estaba la empresa y sus trabajadores cuando se concedió el préstamo, rechazaron la solicitud de informe de la Sindicatura que habían pedido tanto el PP como el grupo mixto. De aprobarse, habría sido la primera vez que la Junta solicita al órgano fiscalizador un informe concreto.

José Agustin Cuervas-Mons, portavoz del PP, destacó que en junio de 2023 el Consejo de Gobierno del Principado decidió eliminar las garantías de cobro del préstamo que a través de la SRP el Principado había concedido a Duro Felguera. "Se regalaron 6 millones de euros y desconocemos el porqué, por eso se necesita un informe de asesoramiento que determine la naturaleza de la operación y sus consecuencias", señaló Cuervas-Mons, que destacó "las idas y venidas" del Gobierno regional en las explicaciones sobre la naturaleza privada del préstamo (que ha permitido que en el plan de reestructuración de Duro entre dentro de las quitas de deuda) y la posibilidad de recuperar el dinero.

"Lo preocupante del asunto de los seis millones prestados o regalados es que se dio por hecho que las garantías de cobro eran totales y luego se cambió de criterio", afirmó Adrián Pumares, portavoz del grupo mixto, que añadió que "mientras se dan por perdidos 6 millones de euros, Duro Felguera obstaculiza la compra, por esa misma cantidad, del taller de Barros por parte de Indra y torpedea un proyecto de generación de empleo muy importante para Langreo y para Asturias".

"Tuvo delito quilarle las garantías de cobro al préstamo a Duro en 2023", señaló por su parte Gonzalo Centeno, portavoz de Vox, que denunció el uso de la SRP "como tapadera para hacer préstamos particiativos a empresas que no van a ser devueltos" y denunció el "seguidismo" del Gobierno regiona por concederle a Duro 6 millones al tiempo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le concedia otros 120 millones.