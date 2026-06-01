Juristas alertan de la inseguridad jurídica como freno a la inversión en Hispanoamérica

Los países hispanohablantes representan un poder de compra superior al 10% del PIB global, cerca de ciento noventa billones de dólares. Los informes del Instituto Cervantes o Telefónica revelan un papel creciente de las transacciones mercantiles en Hispanoamérica, como lo revelan las inversiones en una u otra orilla, visibles en determinados sectores, como el alimentario, turístico, minero, urbanístico, financiero o deportivo.

De las peculiaridades jurídicas de este ámbito se ha ocupado una nueva sesión del Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos, promovido por el jurista asturiano Javier Junceda, en la que se abordaron tanto las cuestiones fiscales como mercantiles o regulatorias administrativas.

Luis Gerardo del Valle Torres, Socio Director de Jáuregui y Del Valle, S.C., una de las más prestigiosas firmas de abogados en Ciudad de México, fundada en 1975, consideró como claves de futuro la modernización legislativa, el Estado de derecho cada vez menos reforzado en su país, y sobre todo subrayó la necesidad de “contar con leyes claras, que fortalezcan la certidumbre a los inversores”. Hay criterios fiscales, indicó Del Valle, que no son exteriorizados por las autoridades, lo que provoca en algunos casos múltiples controversias no siempre solventadas por el poder judicial, además de existir cada vez más una politización en los sistemas antimonopolio y de defensa de competencia.

Néstor Méndez-Gómez, Socio Fundador de Pietrantoni Méndez & Álvarez, uno de los principales abogados de Puerto Rico y Presidente de la Fundación del Tribunal Supremo del Estado, señaló por su parte que: “gracias a la pertenencia a Estados Unidos, el inversionista en Puerto Rico puede contar con una estabilidad regulatoria que no se da en otros territorios de la región”. Recordó, además, las facilidades e incentivos que últimamente se han dispuesto para atraer inversiones a la Isla, lo que ha generado un tejido industrial, de alta tecnología, turístico y manufacturero notable. Méndez recordó la base hispana de sus normativas mercantiles, que se han mezclado con las norteamericanas con el paso del tiempo. Y la existencia de inversores españoles en diversos sectores.

Fernando Arias, descendiente de asturianos, Socio en Panamá de Arias, Fábrega & Fábrega, una firma fundada en 1893 dedicada al derecho de inversiones, destacó que la ausencia de Estados de Derecho predecibles, de eficiencia judicial y de seguridad jurídica son lastres en América a la hora de captar inversores. De todas maneras, añadió, el margen de riesgo suele compensar con el margen de ganancias de quienes decidan apostar por la región. En el caso panameño, destacó que China ha sido uno de los mayores inversores en los últimos tiempos, espacio que ahora pretende cubrir Estados Unidos. También alertó del exceso de burocratización creciente en esta materia.

Finalmente, Pablo Álvarez de Linera, jurista asturiano con más de 35 años de experiencia en el sector, y muy reconocido en Latinoamérica, se sumó a los demás ponentes a la hora de advertir del riesgo de huida de inversores por la ausencia de estabilidad duradera del derecho aplicable en las naciones, lo que pugna con la necesaria previsibilidad que ha de reinar en esta materia.

El Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos ha acumulado en sus sesiones académicas, que comenzaron en enero de este año, centenares de asistentes que se inscriben desde las veinte naciones que componen las hispanidad.

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La próxima sesión, prevista para el viernes 26 de junio, versará sobre la justicia constitucional, y en ella participarán como ponentes Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú; Juan Carlos Campo, magistrado del TC español; Daniela Salazar, exvicepresidenta del TC de Ecuador y Humberto Sierra, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exmagistrado del TC colombiano. Toda una “cumbre” del máximo nivel que está despertando notable interés en medios jurídicos y políticos de la región.