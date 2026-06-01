Manuel Bayona: “Los gestores sanitarios hemos de hacer que los profesionales se sientan importantes en su trabajo”

“Los gestores sanitarios hemos de hacer que los profesionales se sientan importantes en su trabajo”, ha afirmado en la tarde de este lunes Manuel Bayona, en la presentación de su libro “La gestión del silencio”.

El que fuera gerente, entre 2019 y 2023, del Hospital de Cabueñes y del conjunto del área sanitaria de Gijón, ha abogado por “un estilo de liderazgo más humano, más cercano y que predique con el ejemplo”, en el marco de un acto que ha tenido como escenario el Aula Clarín del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

En “La gestión del silencio” (Editorial Nazarí), el doctor Bayona (natural de Huelma, Jaén) emulsiona su experiencia de varios lustros dedicados a tareas directivas en el ámbito de la sanidad. En su intervención, ha enfatizado que es responsabilidad de los gestores “cuidar la piel social de nuestros hospitales, lo que se ve, lo que se traslada a la sociedad”.

Generar motivación

En la presentación, Manuel Bayona ha estado acompañado de Miguel Javier Rodríguez, gerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y del área sanitaria 2; Clavel Arce, médica de familia e inmediata colaboradora suya en la etapa gijonesa; José Antonio Vega, catedrático de Morfología y Biología Celular; y Pablo Álvarez, redactor de Sanidad de LA NUEVA ESPAÑA.

“En el sector sanitario, dirigir es generar entornos de personas que trabajen con dignidad, motivación y propósito”, ha subrayado Miguel Rodríguez. Clavel Arce ha agradecido a Bayona “todo lo que aprendí de nuestros años de trabajo en común” y lo ha definido como “un trabajador incansable, emprendedor, voluntarioso, amable, alegre y respetuoso”.

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Por su parte, José Antonio Vega ha hecho hincapié en “la calidad de los dos prólogos y los dos epílogos” del libro (que tienen como autores a Antonio Campos, Juan Fueyo, Julio Mayol y Tania Cedeño). Y Pablo Álvarez ha indicado que las tesis defendidas por Manuel Bayona inducen a gestores, profesionales sanitarios y pacientes a “cuidar del sistema sanitario público, que es un patrimonio de un valor incalculable que, sin embargo, es posible destrozar”.