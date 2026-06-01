Narcenatur 2026 se profesionaliza y cierra un programa "sin precedentes": exhibiciones, actividades y profesionales de referencia se dan cita en la feria de la caza, la pesca y la naturaleza

Narcenatur, la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, que se celebrará del 5 al 7 de junio en el recinto ferial de La Himera bajo el lema "Más que una feria", ha logrado posicionarse como cita de referencia en el norte de España. En su vigésimo sexta edición reunirá a cerca de 120 expositores procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional, siendo una amplia mayoría profesionales de la caza, la pesca o la naturaleza. Además, casi un 20 por ciento de estos expositores profesionales llegan por primera vez a Narcenatur 2026.

"Narcenatur ha llegado para quedarse en la agenda de las grandes ferias de la caza, la pesca y la naturaleza. Este año será el punto de encuentro más importante del norte de España con profesionales de primer nivel, ponentes con una trayectoria incuestionable y exhibiciones y actividades de gran interés que nutren un programa sin precedentes en su historia", destacó el director de la Feria y edil de Caza y Deportes, Marcial Fernández.

En esta edición, serán nombrados embajadores de Narcenatur 2026 David Fernández y Virginia Caballero. De origen asturiano, Fernández es un apasionado de las batidas de jabalí con perros de rastro y un gran defensor de la caza tradicional y del mundo rural. Por su parte, Caballero es madrileña y presidenta de AEPES, la Asociación Española de Perros de Sangre, además de una cazadora y divulgadora muy reconocida en las redes sociales.

Por la izquierda, Marcial Fernández, Tania Rodríguez, Mónica Fernández, directora de zona en el suroccidente de Asturias; Marcos Da Rocha y Francisco Cuétara, presidente de la Sociedad de Cazadores de Cangas del Narcea; durante la presentación de Narcenatur / Demelsa Álvarez

Por primera vez en su historia, Narcenatur acogerá la final del Campeonato de Asturias de San Huberto, una de las grandes citas de la caza que decidirá la representación asturiana en la cita nacional. No será la única competición de esta edición en la que también se desarrollará el Concurso Monográfico Nacional de Mastín Español, organizado por la Asociación Española del Perro Mastín Español (AEPME), una apuesta por ampliar el foco y poner en valor la autenticidad de esta raza.

En esta línea, el programa mantiene los ya consolidados concursos de tiro al plato, perros de rastro y de pesca que organizan el Club de Tiro La Pólvora, la Sociedad de Cazadores El Narcea y la Asociación de Pescadores El Banzao.

"No es casualidad que Cangas del Narcea sea la sede de estas grandes citas nacionales. Es consecuencia del prestigio cosechado por los colectivos que han colaborado desde el minuto cero con Narcenatur y del esfuerzo incansable de quienes sacan adelante esta cita", señaló Fernández, tras manifestar su agradecimiento a todos ellos.

Ocio y compromiso

Narcenatur contará también con la colaboración de entidades comprometidas con la conservación del entorno natural, como el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, Bomberos de Asturias, la Fundación Oso Pardo o la Fundación Artemisan. Además, este año estará presente la Asociación Nacional Cinegética y Rural Femenina (ANCARFE), poniendo en valor el papel de la mujer en el equilibrio de los ecosistemas.

El lado más lúdico de Narcenatur permitirá al público ponerse a prueba a través de la galería de tiro de aire comprimido, de los simuladores de caza o probar suerte en el espacio de pesca de sin muerte. No faltarán tampoco las exhibiciones de cetrería, los espectáculos ecuestres o las demostraciones de corte de tronco o escultura con motosierra ni los showcooking con la caza y la pesca como base de las propuestas gastronómicas que presentará el chef, David Montes.

"El vuelo en globo aerostático será, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta edición. El público podrá disfrutar de nuestro paisaje con unas panorámicas únicas con las que pretendemos concienciar del inmenso patrimonio natural que da sentido a esta feria y nuestra forma de entender la relación entre el hombre y el entorno", apuntó la edil de Turismo, Tania Rodríguez.

Precisamente en el acto de inauguración de Narcenatur, se descubrirá el ejemplar de oso pardo cantábrico "Oso Rubio de Xedré", una pieza única cedida a la organización por la Asociación Fayéu de Xedré, con la que se pretende concienciar sobre la importancia de la conservación de la naturaleza.

"Narcenatur es mucho más que una feria. Es una forma de entender y sentir el territorio, de divulgar y concienciar para protegerlo; es nuestra carta de presentación ante el mundo como destino responsable con el medio natural y comprometido con el desarrollo sostenible", concluyó el alcalde, José Luis Fontaniella.