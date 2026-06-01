Nervios, repasos al sol o en centros de estudio y cálculos sobre la nota de acceso: así pasan las últimas horas antes de la PAU los alumnos asturianos

Nerviosos, con expectativa ante un verano de viajes por delante y confiados en obtener la nota que les abrirá la puerta a la Universidad. Un total de 5.157 estudiantes se examinarán a partir de este martes de la PAU en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia, 44 más que hace un año y distribuidos en 17 sedes. El arranque de las pruebas -la primera será de la de Lengua Castellana y Literatura- implica este año, como novedad, el uso de sistemas de detección de frecuencias para evitar el apoyo en dispositivos tecnológicos para los exámenes. Así, para los alumnos que se examinan queda, además terminantemente prohibido el uso o tenencia de teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico (tablets, relojes inteligentes, etc.). Dentro del aula, este tipo de dispositivos deberán estar siempre apagados y si se sorprendiera a alguna persona copiando o utilizando medios telemáticos durante la realización del ejercicio, se sancionará con la expulsión de la fase de acceso completa o del ejercicio correspondiente en la fase de admisión.

Adicionalmente, se realizará una revisión de las aulas antes de cada examen y se establecerá un lugar en cada aula para dejar todos los dispositivos digitales. Además, como es habitual habrá una rigurosa y exhaustiva vigilancia presencial. "En ningún caso se trata de partir de una visión de desconfianza hacia el estudiantado, cuya inmensa mayoría realiza los exámenes con responsabilidad y honestidad, sino de preservar unas condiciones justas para todos los estudiantes, especialmente para quienes afrontan las pruebas cumpliendo las normas", aseguró el vicerrector de Estudiantes, Alfonso López Muñiz en la presentación de esta convocatoria.

Las sedes establecidas en Oviedo son cinco: Aulario A del Campus de Humanidades; Edificio Departamental del Campus de Humanidades; Aulario 2 de la Facultad de Economía y Empresa; Aulario 1 de la Facultad de Economía y Empresa; Aulario de Ciencias Jurídico-Sociales de la Facultad de Derecho.

En Gijón se establecen tres sedes: Aulario Sur del Campus de Viesques; Aulario Norte del Campus de Viesques y el Edificio Polivalente del Campus de Viesques.

En Avilés son otras tres las sedes una de ellas por primera vez: se trata del Polideportivo de El Quirinal. Vuelven a ser sedes el IES Ramón Menéndez Pidal y IES Carreño Miranda Mieres.

En el resto de Asturias será sede el Campus de Mieres; el IES Jerónimo González en Sama de Langreo; en el Oriente el IES Avelina Cerra en Ribadesella; en el Suroccidente el IES Cangas del Narcea; IES Marqués de Casariego en Tapia y el IES Carmen y Severo Ochoa en Luarca.

Las horas previas se consumían este lunes entre repasos, compra de bolígrafos, conversaciones con los compañeros de estudio y el anhelo de ver su sueño de convertirse en universitarios al alcance de la mano. Victoria Campos, alumna del IES Jovellanos, se examina este martes en la Escuela Politécnica del campus de Viesques. Siempre tuvo claro que quería ser médica cuando en tercero de la ESO diseccionó un corazón en clase. Ahora, con 18 años recién cumplidos apura los minutos para presentarse a la EBAU. Tras un segundo de Bachillerato de muchas prisas, como suele ser costumbre en este curso, reconoce que afronta la prueba "con algunos nervios", pero sabiendo que, una vez que pase el primer examen ya irá todo más rodado. "No soy una persona que se ponga nerviosa, pero a medida que se acerca sí que cada vez hay más nervios", cuenta. "Creo que una vez empiece el primer examen ya voy a estar más tranquila", añade. "El primero que tengo es Lengua y Literatura, que me cuesta un poco, pero una vez que vea cómo va todo, ya sé que la cosa será más tranquila", reflexiona. Campos quiere ser cirujana y tiene su sueño al alcance de la mano. Sabiendo que el año pasado la nota de corte para la EBAU estuvo en un 12,8 se presenta a la antigua selectividad con los deberes hechos. Y nunca mejor dicho, porque ha sacado una media de diez en el Bachillerato. "En el Jovellanos nos han preparado muy bien", zanja.

Ángel Novo. / Lne

Ángel Novo estudia en el IES La Fresneda y asegura que lleva bastante bien los exámenes en general. "He estudiado bien durante el curso y, de esa manera, no hay tanta complicación", confirma. Su técnica se ha basado en, básicamente, "agrupar todos los conocimientos que he ido adquiriendo y, aunque no lo veo muy difícil, sí que es cierto que hay que estudiar mucho", apunta. Tanto, que lleva estudiando desde la finalización de las clases, hace tres semanas. Por eso, cree que va "bastante bien preparado”. Dice que ha estudiado “todo lo que debía y todo lo que me ha sido posible". De hecho, durante la última jornada antes del comienzo de los exámenes, aseguraba que se estaba centrando en repasar lo que ya había mirado más al principio, “que es lo que tengo menos reciente", indicó Novo. Y a pesar de que por ahora no está nervioso, cree que "cuando llegue el momento de estar sentado delante del examen, es probable que esté mucho más intranquilo". El joven, estudiante del Bachillerato de Ciencias, quiere estudiar Biología. "Me veo bastante confiado y yo creo que conseguiré entrar", concluye.

Ángela Josefina Mora / Lne

Ángela Josefina Mora, alumna del IES Rey Pelayo de Cangas de Onís, afronta las pruebas con tranquilidad y con bastante claridad sobre su futuro. Quiere estudiar Bellas Artes con la idea de dedicarse algún día a la docencia, y asegura que llega a la prueba sin una presión excesiva, al no necesitar una calificación especialmente alta para acceder a la carrera que desea. "La verdad es que empecé hace poco a estudiar, porque no necesito nota. Tengo un 8.30 y con aprobar me vale", explica. Esa circunstancia hace que encare los exámenes con menos nervios que otros estudiantes, aunque sin restar importancia a una cita clave al final del Bachillerato. En su caso, además, transmite seguridad respecto a la preparación con la que llega a la convocatoria. "Es como un examen más, yo me siento preparada", señala. Frente a la tensión con la que muchos alumnos viven estos días previos, Ángela resume un estado de ánimo sereno y confiado, con la vista puesta ya en la etapa universitaria. Tras cursar Bachillerato en el IES Rey Pelayo, realizará los exámenes de la EBAU en el IES Avelina Cerra de Ribadesella.

Las amigas Claudia, Marina y Lola. / Lne

Claudia González, Marina Díaz y Lola Martín tienen su mente al 99% concentrada en estudiar para aprobar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). El 1% restante de sus pensamientos está en Europa y el Interraíl, viaje que emprenderán a partir del 11 de junio, una vez superados los exámenes, los que este martes empiezan e, incluso, los de la reválida si en esta primera ronda no logran aprobar.

Las tres amigas apuraban este lunes a media tarde las últimas horas de repaso de apuntes en las instalaciones junto a la calle Gascona, en pleno centro de Oviedo. En lugares como este consagrados al estudio –comparten espacio con opositores, estudiantes de carrera– buscan mayor concentración. «En casa con cualquier cosa te distraes y aquí, como el resto está a estudiar, parece que te concentras más», explicaron. «Hay nervios, sí, pero está claro que lo que ya no hemos hecho hasta ahora ya no vamos a poder hacerlo», explicó Claudia González, estudiante del colegio ovetense Santa María del Naranco. Aspira a estudiar Relaciones Internacionales y necesita una nota de 9 sobre 14. «No lo tengo difícil, la verdad», dice. Marina Díaz, de Gijón, y Lola Martín, de Oviedo, compartieron aula este curso en el colegio Palacio de Granda. La primera quiere estudiar Derecho en Madrid y la segunda, Magisterio. Tampoco requieren altas notas para poder entrar a estudiar las dos carreras: «Con aprobar nos basta».

Paloma Rodríguez y Paula Fuertes. / Lne

Paloma Rodríguez Menéndez y Paula Fuertes ocupaban este lunes en una librería de Cangas del Narcea para comprar bolígrafos nuevos y pilas para sus calculadoras con el objetivo de ir bien equipadas para afrontar los tres días de exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). No podían disimular los nervios de estar a un día de la primera jornada de exámenes que comienzan la tarde de este martes. "Hay mucha presión y muchos nervios porque la nota que tenemos que conseguir es alta", coinciden las dos estudiantes canguesas. Ambas cursaron el Bachillerato Científico en el IES Cangas del Narcea y quieren estudiar enfermería, con una nota de corte en Asturias que supera los 12 puntos sobre 14 y que en la provincia vecina de León está en 11,03. "Las dos últimas semanas fueron días de estudio intenso y creo que lo llevo todo bien, pero hay muchos nervios", confiesa Paloma Rodríguez. Con los últimos repasos seguía el lunes Paula Fuertes que confía en que todo salga bien y asegura que ya tiene ganas de que llegue "el jueves y pase todo".

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Estampita de don Bosco

En Avilés, para aprovechar el buen tiempo y el sol, Amanda Ortega pasó las últimas horas de estudio para la PAU en el parque de Ferrera, justo al lado de la biblioteca Bances Candamo de Avilés. Tras haber estudiado en el colegio Santo Ángel hasta primero de Bachillerato y hacer el último curso en el instituto de La Luz, se examina en el instituto Menéndez Pidal. “Quiero estudiar el doble grado de Magisterio Infantil y Primaria, para poder entrar necesito un 11,3 de media”, cuenta. Aprovechó los últimos días del mes antes de la prueba para estudiar con calma: “Al final ha sido un mes bastante intenso, pero con organización, paciencia y mucha desconexión con los amigos sé que lo voy a conseguir”. En 2º de Bachillerato tiene un 8,68 de media y “creo en mí misma para poder alcanzar la nota que necesito, que es un poco alta”, asegura. Llevará a los exámenes una estampita de Don Bosco y María Auxiliadora: “Es la que nos dieron en el Santo Ángel a todos los estudiantes”. Pero también llevará la pulsera de la Virgen de Covadonga que le regaló su madre y “el apoyo de todos mis amigos, que estaremos juntos durante los exámenes”, añade.