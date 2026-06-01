Una objetoteca climática, una propuesta ecosocial o un estudio de la historia de la paz: los contratos menores del Principado que "sorprenden" al PP

«Un estudio sobre la historia de la paz y el pacifismo que explore sus conexiones con los ODS». «Diseño, implementación, dinamización y evaluación de un programa piloto de Objetoteca Climática Comunitaria». «Prestación del servicio del proceso de elaboración de una propuesta ecosocial en Asturias». Son los nombres de algunos de los contratos menores -aquellos de menos de 40.000 euros y que se pueden firmar directamente sin falta de concurso. del primer trimestre de este año de la Consejería de Ordenación del Territorio, en manos de Ovidio Zapico (IU), por los que este martes preguntará en la comisión el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons.

«Mirar la lista es darse cuenta de que es una juerga y un reparto de fondos entre amigos», critica el diputado. «Muchos no tienen justificación alguna, aunque antes habrá que preguntar qué significan», expresa con cierta ironía del diputado, que considera "escandaloso" y "abusivo" el uso que se da a esta fórmula de contratación.

Los tres citado rondan los 10 y 15 mil euros. "Anda que no podrían dar ayudas al alquier con tanto dinero", expresa Cuervas-Mons. El popular considera que no tienen interés algunas de las acciones contratadas: "Piden asistencia técnica para un informe de alineamiento de los presupuestos autonómicos con la agenda 2030, ¿pero no hacen ellos mismos en el gobierno los presupuestos? Entonces sabrán alinearlos. Muchos contratos no tienen justificación alguna", concluye el diputado.

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La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio se celebra este martes a partir de las 9.30 horas.